GTA 6 hat mehrere Locations und lange Spielzeit laut Bericht

GTA 6 wurde vor einem knappen Monat offiziell von Rockstar Games bestätigt. Bisher gibt es allerdings neben dem Fakt, dass sich das Spiel in Entwicklung befindet, keine einzige bestätigte Information. Diese Taktik nutzt Rockstar schon seit Jahren, durch die spärlichen Infos wird die Fantasie der Fans umso mehr angeregt.

So geistern regelmäßig neue Leaks, Berichte oder Theorien durchs Netz, die das Interesse am nächsten großen GTA anfachen. Ein solcher Bericht sorgt auch jetzt wieder für Furore. Was er verspricht, ist die ultimative GTA-Erfahrung, die sich bereits seit Jahren in Entwicklung befinden soll.

GTA 6: Monster-Projekt mit mehreren Städten und Ländern?

Die neuen Informationen stammen von Michael Pachter. Er ist als Analyst der Branche bekannt und sorgt immer mal wieder für Hintergrundinformationen zu Projekten. Natürlich ist wie immer Vorsicht geboten, immerhin gibt es zu den Gerüchten keine offizielle Stellungnahme und auch keinerlei Beweise.

Hier sind die Aussagen von Pachter inhaltlich übersetzt:

„GTA 6 befindet sich seit 2014 in Entwicklung. Damals wurde vielleicht noch kein Code geschrieben, sondern an der Story gefeilt, aber 2015 wurde Code geschrieben. Jeder, der so naiv ist zu denken, dass Rockstar mit seinen 2000 Mitarbeitern nur rumsitzt und Däumchen dreht… Nein, tun sie nicht, die arbeiten sich den Hintern ab um beeindruckende Inhalte zu kreieren, aber GTA 6 wird 10 Jahre oder mehr brauchen. Der Grund dafür ist, meines Wissens nach, dass es ein Mix aus Vice City, San Andreas, Liberty City und Europa, auf jeden Fall London wird. Ihr werdet überall hingehen können und es wird Missionen geben, die euch an all diese Orte führen.“

Wenn diese Informationen stimmen, stünde uns definitiv das größte GTA aller Zeiten ins Haus. Bisher gab es vor allem Gerüchte, dass Vice City, also die Rockstar-Variante von Miami der Schauplatz von „GTA 6“ würde. Es wurde aber auch immer wieder gemunkelt, dass es darüber hinaus noch weitere Städte geben könnte.

Weiter behauptet Pachter:

„Es wird vermutlich ein vier- oder fünfhundert Stunden langes Spiel, wenn es erscheint. Das ist es, was sie aktuell tun, das ist, zu was sich GTA 6 entwickelt hat. Ich verstehe es, denn sie sagen, wir nehmen 60 Euro und dann geben wir dir eine Online-Erfahrung und du schmuggelst Drogen von London nach LA über den Flughafen von Miami. All dieses coole Zeug werden sie machen.“

Die Versprechungen von Pachter klingen natürlich erstmal fantastisch. Eine riesige Open World mit vielen großen Städten, die alle irgendwie verbunden sind. Das ist das, was sich GTA-Fans im Grunde erträumen. Ob da wirklich etwas dran ist, können wir aber natürlich nicht sagen. Erst wenn Rockstar entscheidet, dass die Zeit reif ist, können wir mit Sicherheit sagen, was „GTA 6“ für ein Spiel werden wird.

Wie denkt ihr über den Bericht? Glaubt ihr daran oder klingt das zu schön um wahr zu sein? Eure Meinungen bitte unten in die Kommentare!