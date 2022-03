GTA 5: Video vergleicht PS5- mit PS4-, PS3- und PC-Version

GTA 5 für PS5 und Xbox Series S/X ist da. Die neue Fassung des Spiels erscheint heute und wie sie sich im direkten Vergleich schlägt, zeigt dieses Grafikvideo. Darin wird die PS5-Fassung der PC-Version und denen auf PS3 und PS4 gegenüber gestellt.

GTA 5: So viel besser sieht die PS5-Version aus

Klingt komisch, ist aber so: „GTA 5“ ist heute erschienen. Zumindest die neue Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series S/X und damit eine Fassung für die mittlerweile dritte Konsolengeneration. Das erste Mal wurde „GTA 5“ im Jahr 2013 veröffentlicht.

Was bringt die neue Fassung? Ursprünglich sollte „GTA 5“ auf PS5 und Xbox Series S/X „Enhanced and Expanded“ heißen, mittlerweile fehlt dieser Zusatz überall. Was daran liegen dürfte, dass die Verbesserungen und Erweiterungen der Neuauflage für die aktuellen Konsolen tatsächlich ziemlich überschaubar bleiben.

GTA 5 lädt auf PS5 mehr als zweimal so schnell wie auf PS4

Es gibt zwar Möglichkeiten für höhere Framerates und 4K-Auflösung sowie einige andere kleinere Verbesserungen, aber der ganz große Sprung bleibt aus. Auch das Raytracing beschränkt sich lediglich auf die Schatten, von Raytraced Global Illumination oder Raytracing-Reflektionen ist nichts zu sehen.

Was genau ändert sich? Wenn ihr nicht nur auf dem Papier lesen wollt, was sich bei dem PS5-Upgrade im Vergleich zur alten Fassung getan wird, könnt ihr das in diesem Gameplay-Video im direkten Vergleich sehen:

Das wird hier verglichen: Die neue PS5-Version läuft im Fidelity-Modus, also in 4K und mit Raytracing-Schatten. Angepeilt wird eine Framerate von 30 FPS. Dem gegenüber steht die PC-Fassung, ebenfalls in 4K und mit Ultra-Settings. Raytracing gibt es hier keines, aber dafür einige andere Vorzüge. PS4 und PS3 sind die ganz normalen Standard-Versionen.

GTA 5: 30 Minuten Gameplay der Next-Gen-Version präsentieren den Raytracing-Modus

Das fällt auf: Besonders deutlich wird hier, wie gut eigentlich bereits die PS3- Version aussieht – und wie verhältnismäßig wenig sich seitdem eigentlich getan hat. Okay, die Spiegelungen und Lichter wirken mittlerweile natürlich viel hübscher beziehungsweise haben sie früher zum Teil ganz gefehlt. Aber auch auf der PS5 sieht man Rockstars Open-World-Spiel sein Alter mittlerweile wirklich überdeutlich an. Die PC-Version ähnelt der PS5-Fassung sehr stark.