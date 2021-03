GTA 5-React: Franklin & Lamar reagieren auf ihre Charaktere

Wer kennt sie nicht? Die notorischen React-Videos auf YouTube? Jemand reagiert auf irgendetwas und filmt sich dabei selbst. Manchmal filmen sich die Künstler sogar bei der Reaktion einer Reaktion. Und am Ende fragt man sich häufig, was das noch mit der hohen Videokunst zu tun hat, die wir normalerweise von den Creatorn gewohnt sind. Aber es lässt sich nicht abstreiten, dass diese Reaktionen unterhaltsam sind und dabei schon das eine oder andere lustige Video das Licht der Welt erblickt hat.

Und so ist es auch mit dem GTA-React von Shawn Fonteno (Franklin in „GTA 5“) und Slink Johnson (Lamar in „GTA 5“).

GTA-Schauspieler reagieren auf GTA 5-Szenen

Die beiden Schauspieler haben zusammen gefunden und sehen sich ein paar notorische GTA 5-Szenen an. Wie die, in der Lamar Franklin kritisiert für seinen Style und Haarschnitt, was ihm zu dem Schluss führt, dass ihn seine Exfrau wohl zurecht verlassen hat.

Eine überaus beliebte Szene in der Community, so gibt es heute doch unzählige Memes, in denen Lamar beispielsweise mit Kratos aus God of War oder schlicht mit Spongebob ersetzt wurde. Dazu muss man sagen, dass Lamar auch Kratos gesprochen hat. Und generell sind die Ideen der Community sowieso immer zum Schießen. Aber das neue Video hat es echt in sich.

Hier seht ihr das besagte React-Video, das auf dem Kanal von Gamology hochgeladen wurde:

Ihr solltet euch das Video unbedingt ansehen, denn abseits der unterhaltsamen Reaktionen sprechen die beiden Schauspieler im späteren Verlauf noch über das damalige Aufnahmeset. Sie erklären zum Beispiel, dass Steven Ogg, der Trevor vertont hat, in einer recht unorthodoxen Kleidung am Set erschien (in Unterhosen) und es wohl nicht für nötig hielt, seine gasförmigen Innereien für sich zu behalten.

Es war wohl eine ganz besondere Aufnahmesituation am Set, dessen Ergebnisse wir hoffentlich in einem GTA 6 in ähnlicher Form wieder erleben dürfen. Alle Infos zu einem potenziellen Nachfolger, der sich laut Insider schon lange in Entwicklung befindet, erhaltet ihr hier. Es kursieren bereits Gerüchte, die auf Release-Zeitraum, Story und Charaktere oder gar einen VR-Modus deuten:

GTA 6 in Vice City? Spielwelt und Setting immer wahrscheinlicher