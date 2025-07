Godzilla wird 70 – Riesige Enthüllungen auf der San Diego Comic-Con 2025!

Godzilla wird dieses Jahr 70 Jahre alt und Toho International plant ein großes Event auf der San Diego Comic-Con 2025, um das Jubiläum zu feiern. Die Feierlichkeiten starten mit einer Vielzahl neuer Projekte, darunter Filme, TV-Shows und Comics. Fans der riesigen Monsterfranchise können sich auf einige spannende Neuigkeiten freuen, die auf dem Event enthüllt werden.

Ein besonderes Panel auf der SDCC 2025

Was erwartet dich auf dem Godzilla-Panel? Toho International wird ein spezielles Panel mit dem Titel „Godzilla at 70: Seven Decades of the King of the Monsters“ im San Diego Convention Center am Freitag, dem 25. Juli 2025, veranstalten. Prominente Gäste wie Shinji Higuchi, Co-Regisseur von Shin Godzilla, und Brian Flynn, Gründer von Super7, werden anwesend sein. Auch Autoren wie Brian Buccellato und Tim Seeley werden ihre Arbeiten vorstellen.

Das Panel wird nicht nur über aktuelle Projekte informieren, sondern auch einen Ausblick auf die zukünftigen Entwicklungen der Godzilla-Reihe geben. Erwähnenswert ist, dass IDW Publishing während der Convention den Start von Godzilla #1 feiern wird. Super7 plant zudem einen Pop-up-Shop mit seltenen Sammlerstücken und exklusiven Merchandise-Artikeln.

Exklusive Merchandise-Angebote

Welche exklusiven Artikel erwarten dich? Super7 wird während der Convention ein umfangreiches Angebot an exklusiven Artikeln präsentieren, darunter seltene Sammlerstücke und limitierte Merchandise-Artikel. Shinji Higuchi wird für eine spezielle Signierstunde bei Super7 anwesend sein. Außerdem plant Bandai Namco die Vorstellung einer exklusiven Godzilla-Figur und limitierte Poster der Figur Godzilla Minus One.

Mondo wird exklusive Vinyl-Schallplatten anbieten, darunter Hedorah Godzilla (Cherry Blossom) und AP Godzilla in den Varianten GID, Grün und Heat. Diese limitierten Angebote versprechen, ein Highlight für Sammler und Fans zu werden.

Die Zukunft von Godzilla

Welche neuen Projekte sind in Arbeit? Laut Toho International steht die Godzilla-Franchise vor einem spannenden Jahr mit vielen neuen Projekten. Ein neues Filmprojekt, Godzilla x Kong: Supernova, ist in Arbeit und wird Teil von Legendarys Monsterverse. Takashi Yamazaki arbeitet an einem neuen Nachfolger zu Godzilla Minus One, und es sind mehrere neue Comics und Mangas in Planung.

Zusätzlich wird die zweite Staffel von Monarch: Legacy of Monsters auf Apple TV+ erwartet. Diese Projekte zeigen, dass Godzilla weiterhin ein fester Bestandteil der Popkultur bleibt und seine Fans weltweit begeistert.

Die San Diego Comic-Con 2025 verspricht ein unvergessliches Erlebnis für Godzilla-Fans zu werden. Welche der angekündigten Projekte interessieren dich am meisten? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren!