Godzilla Minus One-Sequel von Toho startet Dreharbeiten August 2025

Godzilla Minus One, ein Film aus dem Jahr 2023, hat nicht nur die Herzen der Fans erobert, sondern auch die Kassen klingeln lassen. Nun steht ein neues Kapitel bevor, denn ein Nachfolger ist bereits in Arbeit. Das Sequel zu diesem erfolgreichen Film soll laut einer aktuellen Ankündigung sehr bald mit den Dreharbeiten beginnen. Diese aufregende Nachricht kommt aus Japan, wo die Filmaufnahmen am 30. August 2025 starten sollen. Die Dreharbeiten werden von Toho, dem renommierten japanischen Produktionsunternehmen, geleitet, das bereits zahlreiche Godzilla-Filme produziert hat.

Ein Blick auf Godzilla Minus One

Was macht Godzilla Minus One so besonders? Der Film spielt im Japan nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt die Geschichte eines ehemaligen Kamikaze-Piloten, der sich den Schrecken von Godzilla stellen muss. Unter der Regie von Takashi Yamazaki ist dieser Film der 37. in der Godzilla-Reihe und der fünfte der Reiwa-Ära. Es ist bemerkenswert, dass dieser Film als einer der erfolgreichsten der Serie gilt, sowohl finanziell als auch künstlerisch.

Godzilla Minus One erhielt nicht nur in Japan, sondern weltweit Anerkennung und Lob von Kritikern. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 113 Millionen Euro setzte er neue Maßstäbe für japanische Filme. Der Film gewann zahlreiche Auszeichnungen, darunter acht Japanische Filmpreise und den Oscar für die besten visuellen Effekte.

Details zum kommenden Sequel

Welche neuen Informationen gibt es über das Sequel? Toho hat kürzlich eine Ausschreibung veröffentlicht, um Komparsen für den neuen Film zu finden. Interessanterweise ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass der Film erneut ein historisches Setting haben wird, denn die Komparsen müssen sich entsprechend der Zeitperiode kleiden. Dies deutet darauf hin, dass das Sequel direkt an die Geschichte von Godzilla Minus One anknüpfen könnte.

Trotz der vielen Spekulationen hat Toho bisher nicht offiziell bestätigt, ob der kommende Film tatsächlich ein direktes Sequel ist. Doch mit der Rückkehr von Takashi Yamazaki als Regisseur und Drehbuchautor scheinen die Chancen dafür sehr hoch zu sein.

Godzillas Zukunftspläne

Was plant Toho für die Zukunft der Godzilla-Reihe? Neben dem Sequel zu Godzilla Minus One plant Toho auch weitere Projekte im Godzilla-Universum. Dazu gehört eine mögliche Fortsetzung von Shin Godzilla sowie ein neuer, südostasiatisch geprägter Ansatz für die Franchise. Die Tatsache, dass die Dreharbeiten für das neue Sequel bereits Ende August 2025 beginnen, lässt vermuten, dass eine Veröffentlichung im nächsten Jahr durchaus realistisch ist.

Die Fortsetzung von Godzilla Minus One könnte in der Tat ein weiteres Highlight in der langen Geschichte von Toho und Godzilla werden. Mit dem Erfolg des ersten Films und den Plänen für die Zukunft bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen die Franchise bereithält.

Was denkst du über die neuesten Entwicklungen in der Godzilla-Reihe? Teile deine Meinung in den Kommentaren unten!