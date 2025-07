Godzilla bekommt Superhelden-Team – Erster Comic mit frischem Ansatz

Godzilla hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Comic-Universen einen Namen gemacht, indem er gegen Ikonen wie die Avengers und die Justice League antrat. Jetzt bekommt der König der Monster seine eigene Superhelden-Truppe im neuen Comic von IDW. In Godzilla #1 führt Autor Tim Seeley einen neuen Hauptprotagonisten ein, der in der Lage ist, Godzillas „Kai-Sei“-Energie zu absorbieren. Diese Einführung gibt der Serie eine ganz neue Dynamik, indem sie einen Menschen präsentiert, der tatsächlich mit Godzilla mithalten kann.

Der erste Eindruck von Godzilla #1 erinnert mehr an einen klassischen Superhelden-Comic als an die gewohnte Godzilla-Erzählung. Dies war wahrscheinlich Seeleys Absicht, denn die Godzilla-Comics haben schon immer mit dem Konzept supermächtiger Menschen gespielt. Die neue G-Force, die im Comic vorgestellt wird, ist jedoch noch nicht überzeugend genug, um eine ganze Serie zu tragen. Obwohl es sich nur um die erste Ausgabe handelt, bietet sie viel Raum für Entwicklung. Die meisten Mitglieder der G-Force wirken jedoch seltsam flach und etwas nervig.

Die Protagonisten und ihre Wirkung

Wer sind die neuen Charaktere in Godzilla #1? Der Hauptprotagonist Jacen, ein verwaister Teenager, dient als Auge des Lesers für die Handlung. Trotz seiner tragischen Vergangenheit wirkt Jacen oft arrogant, was ihn nicht besonders sympathisch macht. Dennoch schneidet er besser ab als einige seiner Kollegen, wie Riviera, der Kommandant der G-Force, und die Pyrotechnik-Streamerin Incense, die schnell eine Rivalität mit Jacen entwickelt.

Jet Jaguar, ein bekannter Cyborg, ist ebenfalls Teil des Teams, jedoch mehr als Gag-Charakter, da er ausschließlich durch Songtexte kommuniziert. Glücklicherweise sind die weiblichen Charaktere im Team besser positioniert. Dr. Rumi Chiba dient als moralisches Zentrum der Gruppe, während Nuki, die Expertin für schwere Munition, trotz minimaler Bildschirmzeit cool wirkt. Seeley hat jedenfalls die Möglichkeit, diese Charaktere weiterzuentwickeln und sie zu neuen Fan-Lieblingen zu machen.

Action und visuelle Eindrücke

Wie ist die visuelle Gestaltung von Godzilla #1? Godzilla #1 bietet einige Kaiju-Action-Szenen, beginnend mit einem Rückblick, in dem Jacen Godzilla konfrontiert, und später, als das Team gegen Angurius kämpft. Nikola Cizmesijas Zeichnungen sind zwar manchmal inkonsistent, aber voller Energie, was den Aktionen von Jacen und den Kaijus einen starken Eindruck verleiht. Francesco Segalas Farben sind leuchtend und auffällig, obwohl sie in manchen Momenten seltsam flach wirken.

Godzillas atomarer Atem erhält ein leuchtendes Grün, was zwar nicht so gut aussieht wie das klassische Blau, aber im Kontext der Geschichte funktioniert. Insgesamt bietet IDWs neuer Godzilla-Comic nicht viel Neues, insbesondere wenn man bedenkt, dass Godzilla selbst kaum im Comic vorkommt. Dennoch pflanzt Seeley narrative Samen, die auf zukünftige großartige Geschichten hoffen lassen, und die Action ist unterhaltsam.

Fazit und Ausblick

Was sind die Erwartungen an die zukünftigen Ausgaben? Trotz einiger Schwächen bietet Godzilla #1 von IDW viel Potenzial für zukünftige Ausgaben. Die Charaktere haben Raum zur Entwicklung, und die Action-Szenen sind spannend. Wenn du neugierig bist, was Seeley in den nächsten Ausgaben auf den Tisch bringt, oder ein großer Jet Jaguar-Fan bist, könnte dieser Comic einen Blick wert sein. Die Bewertung fällt mit 3,5 von 5 Sternen zwar gemischt aus, aber es gibt eindeutig Raum für Wachstum.

Was hältst du von Tim Seeleys und Nikola Cizmesijas Godzilla #1 von IDW?