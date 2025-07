Godzilla #1 sprengt Rekorde – neuer Kaiju-Charakter Lament debütiert!

Die neue Kai-Sei-Ära der Godzilla-Comics von IDW Publishing startet morgen, am 23. Juli 2025, mit der Veröffentlichung von Godzilla #1. Diese Ausgabe, die von Tim Seeley, Nikola Čižmešija, Francesco Segala und Nathan Widick kreiert wurde, ist der Auftakt zu einem neuen, geteilten Comic-Universum voller neuer Mythologie, neuer Designs und neuer Charaktere. Die Nachfrage nach dieser Ausgabe ist so groß, dass IDW die erste Ausgabe für einen zweiten Druck vorbereitet.

ComicBook hat exklusiv das Cover für die zweite Auflage von Godzilla #1 enthüllt, das am 10. September 2025 in den Verkauf geht. Die Vorbestellungsfrist endet am 4. August 2025. Das Cover zeigt das Debüt von Lament, einem neuen sprechenden Kaiju, der erstmals in Godzilla #1 auftaucht. Auf dem Cover ist Lament über einer Stadt abgebildet, mit Godzillas Spiegelbild in den Glasfenstern eines Gebäudes.

Neue Charaktere und Rekorde

Welche neuen Charaktere gibt es in Godzilla #1? Lament ist einer von mehreren neuen Charakteren, die in Godzilla #1 eingeführt werden. Diese Ausgabe hat einen neuen Verkaufsrekord für Godzilla bei IDW aufgestellt, mit über 80.000 Bestellungen. Um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden, wird IDW einen zweiten Druck veröffentlichen, was großartige Neuigkeiten für alle Fans sind, die diese Ausgabe noch erwerben möchten.

Godzilla #1 hat von ComicBook eine Bewertung von 5/5 Sternen erhalten. Es wurde hervorgehoben, dass die Nebendarsteller und die Prämisse von Godzilla genug Spannung bieten, um sowohl neue als auch langjährige Fans zu fesseln.

Weitere Titel im Godzilla-Universum

Welche anderen Titel gehören zum Godzilla-Universum? Neben Godzilla #1 gibt es zwei weitere Titel in diesem geteilten Universum. Godzilla: Escape the Deadzone, geschrieben von den für den Eisner Award nominierten Autoren Ethan Parker und Griffin Sheridan, sowie Starship Godzilla von dem preisgekrönten Autor Chris Gooch.

Godzilla: Escape the Deadzone wird von Pablo Tunica illustriert, während Starship Godzilla von Oliver Ono gestaltet wird. Diese Titel versprechen, das Universum weiter auszubauen und den Fans neue spannende Geschichten zu bieten.

Ein Blick auf IDW Publishing

Wer ist IDW Publishing? IDW Publishing ist ein amerikanischer Verlag, der für seine Comic-Adaptionen von Filmen, Fernsehserien, Videospielen und Cartoons bekannt ist. Gegründet im Jahr 1999, ist IDW mittlerweile der fünftgrößte Comicverlag in den USA.

Der Verlag hat sich einen Namen gemacht durch die Veröffentlichung von lizenzierten Comics zu beliebten Franchises wie Transformers, G.I. Joe und My Little Pony. Mit der neuen Godzilla-Serie setzt IDW seine Tradition fort, hochwertige und packende Comic-Erlebnisse zu liefern.

Bist du gespannt auf die neuen Godzilla-Comics und hast vor, sie zu lesen? Teile uns deine Gedanken in den Kommentaren mit!