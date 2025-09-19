God of War – Neues Abenteuer in der ägyptischen Mythologie erwartet

In der Welt der Videospiele sorgt ein neuer Hinweis für Aufsehen: Ein renommierter Insider hat angedeutet, dass das nächste Hauptspiel der God of War-Reihe in der ägyptischen Mythologie angesiedelt sein könnte. Seit der Veröffentlichung von God of War: Ragnarök, das die nordische Saga der Serie abschloss, fragen sich Fans, wohin die Geschichte von Kratos als Nächstes führt.

Eine der faszinierendsten Eigenschaften der God of War-Spiele ist ihre Fähigkeit, bestehende Mythen zu adaptieren und fesselnde Geschichten um Kratos und seinen Sohn Atreus herum zu entwickeln. Die Fangemeinde hat eine lange Liste von Mythologien, die sie gerne vom Entwickler Santa Monica Studio aufgegriffen sehen würde. Doch mit der nordischen Saga abgeschlossen, scheint die Zeit reif für ein neues Setting.

Ein neues Abenteuer in Ägypten?

Was könnte die ägyptische Kulisse für God of War bedeuten? Die Spekulationen um ein ägyptisches Setting sind nicht neu. Schon bei der Entwicklung des God of War-Reboots von 2018 war Ägypten als Schauplatz im Gespräch, bevor man sich für die nordische Mythologie entschied.

Der bekannte Brancheninsider Tom Henderson hat kürzlich in einem Podcast enthüllt, dass Kratos im nächsten Spiel ein „gekrümmtes ägyptisches Schwert“ tragen wird. Diese Waffe könnte einem Krummsäbel oder einem Chepesch ähneln, und ihre Präsenz deutet darauf hin, dass Kratos sich im ägyptischen Reich wiederfinden wird.

Kratos und die ägyptische Mythologie

Wie wurde Ägypten bisher in God of War thematisiert? Ägypten wurde in früheren God of War-Spielen mehrfach angedeutet. Insbesondere God of War (2018) und God of War: Ragnarök haben mit Artefakten und Waffen auf die Region verwiesen. In der Valhalla-Erweiterung von Ragnarök führt Tyr gar zwei Chepesch-Schwerter.

Darüber hinaus spielt der Comic God of War: Fallen God, der Kratos‘ Reisen zwischen den griechischen und nordischen Gebieten beschreibt, explizit in Ägypten. Diese Hinweise lassen vermuten, dass die God of War-Reihe schon länger auf ein ägyptisches Setting hinarbeitet.

Die Zukunft der God of War-Reihe

Wer könnte der nächste Protagonist sein? Nach den Ereignissen von God of War: Ragnarök könnte Atreus der Protagonist des nächsten Hauptspiels werden, während Kratos möglicherweise eine unterstützende Rolle einnimmt. Das Spiel ist jedoch noch einige Jahre entfernt, weshalb wir gespannt auf weitere Informationen warten müssen.

Was denkst du über diese spannenden Entwicklungen? Könnte ein ägyptisches Setting die God of War-Reihe auf ein neues Level heben? Teile deine Gedanken gerne in den Kommentaren!