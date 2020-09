God of War Ragnarok wurde bereits vor über einem Jahr angekündigt

Mit dem großen PS5-Reveal wurden uns nicht nur Datum und Preis der PlayStation 5 offenbart, sondern auch die Fortsetzung von God of War offiziell angekündigt. Streng genommen war das jedoch nicht das erste Mal, dass wir auf ein God of War 2 hingewiesen worden sind.

Wie GoW-Creative Director Cory Barlog nun nämlich mit einem angehefteten Thread auf seinem Twitter-Account klarmacht, hat er bereits im April 2019 (!) angekündigt, dass der neue Titel erscheinen wird – und zwar mit ziemlich klaren Worten.

God of War 2 schon letztes Jahr angeteasert

Barlog hat in einem Twitter-Thread am 21. April 2019 einige Bilder mit einer recht ausführlichen Beschreibung gepostet, die von der Vorproduktion, Projektplanung, diversen Pressereisen und einigem mehr erzählten.

Das Besondere an diesen Tweets sind dabei vor allem die jeweiligen Anfangsbuchstaben der einzelnen Posts. Gemeinsam ergeben sie nämlich einen Satz, der schließlich mit einem Herzsymbol endet: Ragnarok is coming, übersetzt: Ragnarok kommt. Damit hätten wir also schon vor einem Jahr ahnen können, dass das Ende erst der Anfang ist.

Die Fortsetzung wurde uns nicht erst mit dem ersten Trailer angekündigt. © SIE/Santa Monica Studio

Am Tag des PS5-Reveal-Events hat der Creative Director von „God of War“ außerdem seinem Profilbild eine eisige Optik verliehen. Bis dahin realisierte nur keiner, dass es mit dem am Abend veröffentlichten Teaser-Trailer zum neuen Ableger zu tun haben könnte.

Inzwischen haben wir jedoch Gewissheit und haben bereits gemutmaßt, worum es in dem noch namenlosen „God of War 2“ gehen könnte:

Wann erscheint der neue Teil? GoW Ragnarok soll noch im Jahr 2021 als Exklusivtitel für die PlayStation 5 erscheinen. Weitere Infos liegen uns derzeit jedoch noch nicht vor. Nur, dass Kratos Rückkehr auf der Next-Gen-Konsole gesichert ist und das Ende aller Welten wohl im Mittelpunkt des Spielgeschehens steht.