Spielzeit von God of War: Wie lang ist das Spiel? Collectibles, Kapitel, Nebenmissionen

Das 2018 von Sony und Santa Monica Studio zunächst exklusiv für die PlayStation 4 entwickelte Action-Adventure God of War entführt euch in die nordische Mythologie. Ihr übernehmt darin die Steuerung des ehemaligen spartanischen Heerführers Kratos, der mittlerweile gemeinsam mit seinem Sohn Atreus in der Welt Midgard lebt. Doch wie lange dauert es, um die Story des Spiels durchzuspielen?

Übersicht der Kapitel in God of War

Wie lang ist God of War? Die Handlung von „God of War“ ist in verschiedene Kapitel unterteilt, die jeweils über eine eigene Bezeichnung verfügen und meist recht genau den Inhalt beschreiben (Achtung Spoiler!).

Insgesamt erwarten euch in „God of War“ 17 unterschiedliche Hauptmissionen, in denen ihr verschiedene Aufgaben und Ziele erfüllen müsst. Dabei unterscheidet sich die Spielzeit der einzelnen Kapitel zum Teil stark voneinander.

Diese Kapitel in chronologischer Reihenfolge erwarten euch im Spiel:

Die gezeichneten Bäume Der Weg zum Berg Eine Welt jenseits unserer Das Licht von Alfheim Im Inneren des Berges Ein neues Ziel Der magische Meißel Hinter dem Schloss Die Krankheit Die Schwarze Rune Zum Gipfel zurückkehren Aus Helheim fliehen Ein Weg nach Jötunheim Zwischen den Welten Jötunheim in Reichweite Mutters Asche Die Heimreise

Wie lang ist God of War?

Wie lang ihr mit der Story von „God of War“ beschäftigt seid, hängt vor allem davon ab, wie genau ihr die halboffene Spielwelt erkundet und ob ihr auch Nebenmissionen verfolgt. Grundsätzlich dürftet ihr die Haupthandlung in rund 21 Stunden beendet haben. Erfüllt ihr außerdem Nebenaufgaben, könnt ihr mit circa 33 Stunden rechnen.

Solltet ihr das Ziel verfolgen, den Titel auf 100 Prozent durchzuspielen, um beispielsweise auf der PlayStation die Platin-Trophäe zu erhalten, müsst ihr entsprechend deutlich mehr Zeit investieren. Schließlich warten auf euch 300 Sammelgegenstände sowie optionale Gegner, die es euch nicht leicht machen werden. Im Schnitt solltet ihr hier mit 50 bis 55 Stunden Spielzeit rechnen.

Hinweis: Wenn ihr die Story von „God of War“ beendet und noch nicht alle Trophäen erhalten habt, müsst ihr nicht zwangsläufig einen neuen Durchgang beginnen. Nach dem letzten Kapitel könnt ihr die Spielwelt mit Kratos frei erkunden und sämtliche Herausforderungen erfüllen. Somit gibt es keine Challenge und keine Trophäe, die ihr nicht noch im Nachhinein freischalten könnt.