Das beliebte Open-World-Ziegen-Spiel Goat Simulator ist mittlerweile bereits in seine dritte Runde gegangen. Seit dem 17. November 2022 können Nutzer*innen auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und dem PC über den Epic Games Store die Spielwelt in „Goat Simulator 3“ wieder als verrückte Ziege heimsuchen.

Der abgedrehte Humor des Spiels sollte sich auch in seinem neuesten Werbeclip widerspiegeln. Daher nutzten die Entwickler von Coffee Stain North einige Szenen aus dem kommenden GTA 6, die durch den großen Leak an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dies schmeckte Take-Two jedoch gar nicht. Der Publisher schritt ein und zwang das Studio, die Werbung wieder von allen Plattformen zu entfernen.

Goat Simulator 3 geht mit Werbung wohl etwas zu weit

In dem entsprechenden Werbespot wurde der NPC Shaun interviewt, der mit seinen außergewöhnlichen Ragdoll-Fähigkeiten prahlte. Während des Interviews sprach der Charakter davon, dass er noch andere Rollen in der Pipeline hätte, in großen Spielwelten. Einige Szenen seiner Arbeit an diesem anderen Spiel seien sogar vor ein paar Monaten durchgesickert.

Hätte es Coffee Stain North in dem Clip zu „Goat Simulator 3“ bei diesem Kommentar belassen, hätte man es als netten Seitenhieb auf den großen Leak zu GTA 6 auffassen können. Während der NPC Shaun spricht, sieht man in dem Video jedoch auch Szenen aus dem kommenden Nachfolger von GTA 5, die durch den Leak an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Im vergangenen September kam es zu einem Zwischenfall, der oft als größter Leak in der Gaming-Geschichte bezeichnet wird. Dabei wurden rund 90 Videos eines frühen Builds von „GTA 6“ erbeutet und viele Szenen im Internet veröffentlicht. Dazu wurden auch interne Dokumente erbeutet, mit denen das Studio Rockstar erpresst wurde.

Dem GTA-Publisher Take-Two war nach der Veröffentlichung der Werbung zu „Goat Simulator 3“ anscheinend nicht nach Lachen zumute. Das Unternehmen reichte eine Urheberrechts-Beschwerde gegen den Clip ein. Dieser war innerhalb weniger Stunden wieder von den verschiedenen Kanälen verschwunden. Ob die absurde Werbung noch weitere Konsequenzen für Coffee Stain North hat, ist derzeit nicht bekannt.