Gewinne den Ubermacht SC1 bei GTA Online-Event ab Dezember 2025

In der Woche vom 10. bis 17. Dezember 2025 bietet GTA Online das Event „A Safehouse in the Hills“ mit zahlreichen neuen Inhalten:
– Doppelte GTA$ & RP für das FIB Priority File mit der Mission „Black Box File“.
– Neue Salvage Yard Überfälle: Ubermacht Sentinel Classic, Lampadati Viseris, Enus Deity.
– Glücksrad-Hauptpreis: Ubermacht SC1
– LS Car Meet Preisfahrzeug: Overflod Entity XXR
– Neue Testfahrzeuge: JB 700, Rapid GT, Surano (auf dem Testgelände), Weeny Issi Rally (Next-Gen/PC)
– Neue Fahrzeuge bei Händlern: Sentinel XS4, X-treme, Locust, Hustler, u.a.
– Vergünstigte Waffen im Gun Van, z. B. Combat Shotgun (-50%).
– Premiumrennen: „Across the Wilderness“
– Zeitrennen: Sandy Shores (HSW), Little Seoul Park (RC), Observatory (normal)
– 3-fach GTA$ & RP für Hotring-Rennen, 2-fach für Meth-Verkäufe und Community-Rennen
– Fahrzeuge mit 30% Rabatt: u. a. Deviant, Turismo Omaggio, Osiris
– Methlabor-Upgrades: 40% Rabatt
– GTA+ Vorteile: doppelter Casinodreh, Exklusivboni und -fahrzeuge
Eine spannende Woche mit vielen Aktivitäten und Rabatten!
Magischen Merch entdecken! ✨
Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙♂️