Geheimer Raum: Tür in der Cantina öffnen, so gehts! – Star Wars Jedi Survivor

Im Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor gibt es nicht nur unglaublich viele Sammelgegenstände, die über alle Planeten verstreut wurden. Es gibt auch ein paar echte Mysterien, die unseren Denkapparat zum Grübeln bringen.

Dazu zählt das Rätsel mit der ominösen Tür in der Cantina, in Pyloon’s Saloon.

Aber was hat es damit nur auf sich? In dieser Lösung erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst.

Und falls ihr an anderer Stelle mal nicht weiterwisst, schaut unbedingt in unsere Komplettlösung, wo wir euch sämtliche Hilfestellungen anbieten.

Geheimtür in der Cantina – Star Wars Jedi Survivor

Wo finde ich die geheime Tür in der Cantina? Die besagte Tür findet ihr im Aussenposten, in der Cantina auf Koboh. Es handelt sich hierbei um das Gamehub, zu dem wir immer wieder zurückkehren können. Die Geheimtür seht ihr hier auf unserer Karte verzeichnet.

Wie bekomme ich die Tür auf? © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wie öffne ich die Geheimtür in der Cantina? Falls ihr wie wir lange über diese Frage nachgedacht habt, können wir euch nun zum Glück die Lösung präsentieren.

Die verschlossene Tür in der Küche der Cantina lässt sich nur öffnen, wenn ihr ein bestimmtes Ereignis triggert. Und dieses Ereignis tritt nur dann in Kraft, wenn ihr etwas mit dem Charakter Moran besprecht. Hierbei handelt es sich um den nachfolgenden Charakter in „Star Wars Jedi Survivor“.

Mit ihm müsst ihr sprechen! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Der etwas mies gelaunte Händler, der sein Versagen lieber bei anderen sucht als bei sich selbst, ist der relevante Faktor bei diesem Rätsel. Ihr findet ihn gegenüber des DJs an der Bar. Sprecht ihn einfach mal an, um ihn kennenzulernen.

Was muss ich mit Moran besprechen?

Ein oder zwei Mal mit ihm sprechen, das reicht an dieser Stelle allerdings nicht aus. Im Grunde müsst ihr euch seine ganze Lebensgeschichte anhören.

Es geht hierbei nämlich um einen ganz bestimmten Dialog. Ab einer bestimmten Stelle streitet er sich leicht mit Cal Kestis. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist der Dialog, in dem er sich bei unserem Jedi entschuldigt für seine schroffe Art.

Als Dankeschön lässt er euch zu seinen alten Schmugglersachen, wo ein paar Annehmlichkeiten dabei sind wie eine Truhe mit einem Musikstück oder ein Echo.

Als Belohnung gibt es einen fetzigen Track! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Was tun, wenn der Dialog nicht abgespielt wird? Es kann natürlich sein, dass ihr noch nicht genug Zeit im Spiel verbracht habt, um diesen Dialog zu hören. Aber keine Sorge, dann könnt ihr einfach später wiederkommen.

Jedes Mal, wenn ihr Zeit im Spiel verbringt und zum Beispiel die Story voranbringt, werden neue Gespräche in der Cantina gefördert. Es wird euch aber auch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn „neue Gespräche in der Cantina verfügbar“ sind.

Sucht sie also regelmäßig auf, um die aktuellen Dialoge abzuspielen. Und wenn ihr schon fast durch seid mit dem Game, reichen hier und da ein paar Reisen zwischen den Planeten oder zu Meditationspunkten. Bei mir ging es am Ende dann auch recht fix mit den restlichen Dialogen.