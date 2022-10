Gänsehaut um Mitternacht: Neuer Netflix-Horror von „Spuk in Hill House“-Macher wird zum Hit

Halloween steht vor der Tür – und Fans des Horrors und Gruselns dürfen sich auch in diesem Jahr wieder auf viele neue Horrorfilme und -Serien freuen, wie etwa das Gruselkabinett von Horrormeister Guillermo del Toro (ab 25. Oktober auf Netflix).

Bei all der Fülle an vielversprechenden Produktionen (vorwiegend für Erwachsene) hat eine neue Netflix-Serie zunächst wenig Beachtung erhalten: Gänsehaut um Mitternacht.

Die düstere Gruselserie ist seit dem 7. Oktober 2022 auf dem Streamingdienst abrufbar und richtet sich vorwiegend an ein jugendliches Publikum, was dem überraschenden Erfolg keinen Abbruch tut.

Das liegt zweifelsfrei am Serienmacher Mike Flanagan, der zuletzt mit den erfolgreichen Horrorserien Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und zuletzt Midnight Mass bei Netflix abgeliefert hat.

Inzwischen hat sich der hochgelobte Geheimtipp zum neuen Serienhit entwickelt, der auf Anhieb neben Deutschland in weiteren über 35 Ländern die Top 10 der besten Netflix-Serien der Woche eroberte.

Worum geht es in Gänsehaut um Mitternacht?

„Gänsehaut um Mitternacht“ basiert auf einer Jugendbuchreihe mit Gruselgeschichten von Christopher Pike und trägt den passenden Originaltitel „The Midnight Club“. Denn um den besagten Midnight Club im Brightcliffe Home geht es in der Serie, ein Hospiz für todkranke Jugendliche. Eine Gruppe von Teenagern treffen sich immer um Mitternacht in der Bibliothek des Hauses, um sich mit Gruselgeschichten das Fürchten zu lehren.

Eines Nachts schließen sie mit den Worten „An jene vor uns und jene nach uns. An uns im Jetzt und an jene im Jenseits“ einen Pakt. Der besagt, dass derjenige von ihnen, der als erstes stirbt, alles dafür tun wird, um die anderen aus dem Jenseits zu kontaktieren – mit ungeahnten Folgen. Denn als einer von ihnen stirbt, werden die übrigen von bizarre und unheimlichen Ereignissen heimgesucht, die jenseits von Gut und Böse stattfinden…

Besetzung von Gänsehaut um Mitternacht

Die Hauptrollen in dem Gruselschocker nehmen die Jungstars Iman Benson (Ilonka), Igby Rigney (Kevin), Ruth Codd (Anya), Annarah Cymone (Sandra), Chris Sumpter (Spencer) Adia (Cheri), Aya Furukawa (Natsuki) und Sauriyan Sapkota (Amesh) als Mitglieder des Midnight Clubs ein.

In weiteren Hauptrollen spielen mit:

Matt Biedel

Samantha Sloyan

Zach Gilford

Heather Langenkamp

Larsen Thompson

William B. Davis

Wird es eine 2. Staffel geben?

Die erste Staffel lässt die Zuschauer*innen mit einigen offenen Fragen zurück, die deutlich machen, dass es eine Fortsetzung geben wird – so jedenfalls der Plan des Serienmachers Mike Flanagan. Bislang wurde noch keine 2. Staffel offiziell von Netflix bestätigt, das dürfte aber nur noch eine Frage von Zeit sein angesichts der vielen positiven Kritiken.

„Wir haben einige der wichtigsten Fragen der Staffel nicht beantwortet. Diese Antworten gibt es, aber sie sind für die nächste Staffel gedacht. Wenn es keine gibt, werde ich sie auf Twitter veröffentlichen, und dann können wir wenigstens alle darüber reden“, meint Flanagan, falls es wider erwartend keine Fortsetzung geben sollte.