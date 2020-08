Die Horrorserie Spuk in Hill House entwickelte sich recht bald zum absoluten Serienhit auf Netflix. Nun legt der Streaminganbieter 2 Jahre später nach und schickt noch in diesem Herbst den Nachfolger Spuk in Bly Manor („The Haunting of Bly Manor“) der Anthologie-Serie an den Start.

Ein erster Trailer dürfte in Kürze eintreffen, ebenso ein konkreter Release-Termin. Dafür dürfen wir schon jetzt einen ersten Blick auf die neue Horrorgeschichte von Serienmacher Mike Flanagan werfen, die mit vielen bekannten Gesichtern aus dem ersten Teil aufwartet.

The Haunting of Bly Manor arrives this fall. Until then… look beneath the surface. pic.twitter.com/e5rICOlt5F — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 24, 2020

Besetzung zur 2. Staffel steht fest

In den Hauptrollen spielen etwa erneut Nell-Darstellerin Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas und Kate Siegel aus der ersten Staffel mit. Jedoch werden sie in völlig neuen Charakteren und in einer gänzlich neuen Story zu sehen sein.

Zur Besetzung gesellen sich die Neuzugänge T’Nia Miller, Catherine Parker, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith und Amelia Eve dazu. Auch über ihre Charaktere wird noch nichts verraten. Dafür liefern die ersten Bilder zur 2. Staffel einen ersten Blick auf ihre Figuren:

A new home. pic.twitter.com/VXBBsGamdC — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 24, 2020

Neue Story mit neuen Charakteren

Die erfolgreiche 1. Staffel von „Spuk im Hill House“ basiert auf einem Roman von Shirley Jackson und handelt von der dramatischen Geschichte der Familie Crains, die in einem alten und verfluchten Haus ihren Anfang nimmt. Die 2. Staffel der Anthologie-Serie kommt ebenso als eigenständige Miniserie daher und basiert diesmal auf der Horrorgeschichte „The Turn of the Screw“ von Henry James aus dem Jahr 1898.

Die Geschichte dreht sich erneut um ein gruseliges und düsteres Spukhaus, das diesmal den Namen Bly Manor trägt. Auf dem Landsitz Bly Manor lebt eine Gouvernante, die sich um die beiden Waisenkinder der Familie kümmert, im Auftrag des Onkels und Vormund der Kinder. Mit der Zeit beobachtet sie seltsame Geistererscheinungen im Haus, die scheinbar ihre eigene Vorgängerin und einen früheren Diener darstellen. Schon bald muss sie feststellen, dass die Kinder die Geister ebenso sehen können und eine besondere Verbindung zu ihnen darstellen, jedoch niemals darüber sprechen. In der Überzeugung, dass die Geister einen negativen Einfluss auf die Kinder ausüben, versucht die Gouvernante ihre Schützlinge vor ihnen fernzuhalten, doch dann passiert ein Unglück.

A new story. pic.twitter.com/ldT26Sdm9E — The Haunting of Bly Manor (@haunting) August 24, 2020

Die klassische Buchvorlage wurde bereits vielfach verfilmt, etwa unter dem Titel „Schloß des Schreckens“ mit Deborah Kerr im Jahr 1961, gefolgt von einer Neuverfilmung um Jahr 2009 mit Michelle Dockery und der aktuellen Verfilmung „Die Besessenen“ mit Mackenzie Davis und Finn Wolfhard in den Hauptrollen. Jedoch erhielt der Kinofilm nach dem Start im Frühjahr 2020 überwiegend negative Kritiken.

Ob die Serie die Handlung besser umsetzen wird, dürfte sich im Herbst auf Netflix zeigen. Bereits vorab wurde bestätigt, dass die 2. Staffel um einiges gruseliger und düsterer wird als bereits die gefeierte 1. Staffel: