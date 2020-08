Netflix fügt bei einigen Nutzern Shuffle-Button hinzu

Netflix and Shuffle statt Netflix and Chill? Für einige scheint dieser kleine, bescheidene Traum nun wohl wahr zu werden, denn bestimmten Nutzer steht die Zufallswiedergabe aktuell tatsächlich zum Testen zur Verfügung.

Shuffle-Modus: Zufallswiedergabe für das Netflix-Programm

Wer kennt diese allabendlichen Situationen nicht, bei dem man gefühlt stundenlang durch die Bibliothek von Netflix scrollt, weil einen das Überangebot völlig überfordert und man am Ende – genau: Gar nichts oder die selben Serien und Filme schaut, die man sowieso schon 100 Mal gesehen hat. Sinn macht das Shuffle-Features für einige also durchaus.

Wer kann das Shuffle-Feature nutzen? Offenbar hat Netflix in Australien begonnen das Update auszurollen und Stück für Stück entdecken mehr Nutzer weltweit die Funktion in ihrer App. In Deutschland scheint die Zufallswiedergabe bislang aber noch nicht angekommen zu sein.

Shuffle play on Netflix. It's a thing… pic.twitter.com/Le1D3IxRwp — Tom Hodgson (@tall_n_moody) August 18, 2020

Sollte sich das Feature als nützlich erweisen und von Usern tatsächlich verwendet werden, stehen die Chancen gut, dass aus einer Testphase eine handfeste neue Funktion wird.

Wie funktioniert die Zufallswiedergabe? Ähnlich wie bei anderen Plattformen wie Spotify wählt der Shuffle-Modus aus der bestehenden Bibliothek den Titel aus, der mit den bis dato angesehenen Filmen, Serien, Dokus und Co Übereinstimmungen aufweist, ganz nach Geschmack des Nutzers.

Würdet ihr die Funktion nutzen? Oder wisst ihr immer genau Bescheid, was ihr sehen möchtet und wählt lieber selbstständig aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!