Ein Gaming-Chair von BMW? Unternehmen präsentiert „The Rival Rig“

Eigentlich ist der BMW-Konzern ja eher als Autohersteller bekannt. Jetzt will das Unternehmen aber anscheinend auch in der Gaming-Branche Fuß fassen und präsentierte einen eigenen Gaming-Chair. Die edle Sitzgelegenheit hört auf den Namen „The Rival Rig“ und soll abseits von reinem Sitzkomfort noch mit einigen anderen Vorteilen daherkommen.

Das bietet der Gaming-Chair von BMW

Um diesen Chair zu konzipieren, arbeitete BMW mit der Tochterfirma Designworks zusammen. Mehr als ein Konzept ist der „Rival Rig“ tatsächlich auch noch nicht, der Stuhl wurde noch nicht produziert. Das bedeutet aber nicht, dass der Konzern nicht bereits die geplanten Features des schicken Designermöbels vorstellen kann.

Präsentiert wurde der Gaming-Chair bei einem Online-Event, bei dem die renommierte E-Sports-Moderatorin Eefje „Sjokz“ Depoortere das Unternehmen Designworks zu den zahlreichen Funktionen des Stuhls interviewte. Im Vordergrund stand dabei das „Adaptive Seating“; der Gaming-Chair solle sich an die individuellen Körpermaße sowie die Sitzhaltung des beziehungsweise der Spielenden anpassen.

Wie genau das funktionieren wird, blieb unklar. In der Präsentation war aber von Luftkissen sowie von mechanischen Verstelleinheiten die Rede. Dazu kommen die verschiedenen Modi, die der Stuhl bereithält. Während der Boost-Modus für actiongeladene Gaming-Sessions gedacht ist, sorgt der Ease-Modus für eine entspanntere Körperhaltung. Brauchen eure Augen mal eine Pause, könnt ihr einfach in den Rest-Modus schalten und neue Energie sammeln.

Der „Rival Rig“ macht auch von hinten eine gute Figur. © BMW

Darüber hinaus soll der „Rival Rig“ auch eine einstellbare Heiz- und Kühlfunktion besitzen. Damit seid ihr zu jeder Jahreszeit in Topform, egal ob ihr in spannenden Multiplayer-Partien die Nase vorn haben oder entspannt ein Singleplayer-Abenteuer genießen wollt. Wem selbst das noch nicht komfortabel genug ist, der fühlt sich vielleicht von der Massage-Funktion angesprochen.

Wie bereits erwähnt, zeigte BMW beim Vorstellungs-Event keinen fertigen Stuhl, sondern lediglich ein gerendertes Modell. Den Kollegen von Golem antwortete man auf ihre Anfrage, ob der Gaming-Chair überhaupt in den Handel kommen wird, dass dies derzeit nicht geplant sei. Es ginge vor allem darum, zu zeigen, was in Sachen Technologie und Innovation in den Bereichen E-Sport und Gaming möglich sei. Abhängig vom Community-Feedback sei eine spätere Vermarktung aber nicht ausgeschlossen.

Noch kurioser als ein Gaming-Chair von einem Autohersteller ist aber wohl das Gaming-Bett. Das schlägt in Sachen Gemütlichkeit und Komfort nämlich jeden Schreibtischstuhl.