Noblechairs bekommt Resident Evil-Stuhl von Umbrella

Der Gaming- und Bürostuhlhersteller noblechairs ist den meisten in der Gaming-Community ein Begriff. Wenn es ein neuer Gamingstuhl sein soll, greifen nicht wenige und nicht selten zu einem noblechair. Das Angebot hat auch uns jahrelang im Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Dazu gibt es am Ende des Beitrags mehr Infos.

Und an dieser Front gibt es jetzt Nachschub. Fans von Resident Evil bekommen jetzt ihren eigenen Stuhl spendiert: den sogenannten „HERO Gaming Stuhl – Resident Evil Umbrella Edition“ und wo Umbrella draufsteht, ist Umbrella auch drin.

Ok, der T-Virus ist leider kein Teil des Angebots und dennoch weiß der neue Hero-Gaming-Stuhl in seinem Antlitz zu überzeugen.

Neuer Noblechairs-Gamingstuhl im Resident Evil-Look

Was kann der neue Gamingstuhl von noblechairs? Zunächst einmal sei gesagt, dass es sich hierbei um das bekannte Modell der HERO-Reihe handelt. Es ist per se also kein neuer Gamingstuhl. Das gute Stück kommt lediglich mit einem neuen Design daher.

Der Gamingstuhl „HERO Gaming Stuhl – Resident Evil Umbrella Edition“ stammt direkt aus den Laboren der Umbrella Corporation und enthält folgende Spezifikationen laut Hersteller:

Ikonische Stickerei der Umbrella Corporation

PU-Kunstlederbezug in Schwarz und Weiß

60-mm-Rollen

Bis 150 kg belastbar

Bequeme Kaltschaumpolsterung

Hohe Ergonomie dank flexibler Verstellmöglichkeiten Vergrößerte Sitzfläche Breite Armlehnen Individuell anpassbare Lendenwirbelstütze und Wippmechanik Memory-Foam-Kopfstütze passt sich deinen Bedürfnissen an



Wann erscheint die HERO Umbrella Edition? Der neue Gamingstuhl von noblechairs ist bereits erhältlich und kann bei ausgewählten Onlinehändlern erworben werden. Ihr erhaltet ihn in Deutschland zum Beispiel bei Caseking.

Was kostet der Gamingstuhl in der Resident Evil Umbrella Edition? Wie die anderen Designs des HERO-Gamingstuhls kostet auch die „Resident Evil“-Version rund 500 Euro, die ihr auf den Tisch legen müsst.

Falls ihr wissen möchtet, was der HERO Gamingstuhl von noblechairs taugt, schaut unbedingt hier in unseren Artikel. Unser Autor Ulrich Wimmeroth schreibt in seinem Test:

„Die einwandfrei Verarbeitung, das edle Design, der hohe Sitzkomfort auch bei langer Nutzung und die wichtigen ergonomischen Features sind den Preis unserer Meinung nach wert.“

Mehr Infos dazu findet ihr hier im zugehörigen Artikel: noblechairs Hero ST im Test – Hochwertiger Gaming-Stuhl mit ergonomischen Extras

