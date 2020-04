Erst vor wenigen Tagen erreichte uns die Nachricht, dass der gesamte Plan des Marvel Cinematic Universe um jeweils einen Slot nach hinten geschoben wurde. Bedeutet unter anderem also, dass wir „Black Widow“ erst im November zu Gesicht bekommen werden und dass sich die neue, galaktische Superheldentruppe rund um die Eternals auf den kommenden Februar im Jahr 2021 verschieben wird.

Marvel: Große Worte der Eternals: „Wir würden die Avengers zerstören!“

Nichtsdestotrotz bewegen sich die Zahnrädchen des Marketings weiter und Pläne, die bereits angestoßen wurden, sind nur schwer wieder aufzuhalten. Dies mag unter anderem auch einer der Gründe sein, warum nun auf Twitter eine Liste kommender Funko POP! Figuren erschienen ist, die interessante Informationen zum kommenden „The Eternals“-Film bereithalten. Bei der Twitterseite POP O’Clock handelt es sich jedoch keineswegs um eine offiziell von Funko betriebene Seite, daher sind die nachfolgenden Informationen mit Vorsicht zu genießen. Obligatorisch werden wir dennoch versuchen den Blick ein bisschen weiterzuwerfen und warnen euch an dieser Stelle vor potenziellen Spoilern.

Funko POP! Figuren zu Eternals mit zwei neuen Namen

Neben Figuren zu anderen Serien und Filmen findet sich ein relativ extensiver Block zu Produkten, die sich dem Film „The Eternals“ widmen. Vergleichen wir den bisher angekündigten Cast und deren Figuren mit der Liste, erkennen wir diverse Name wieder:

list of new pops on the way 🔜 pic.twitter.com/wdl5bN9B1M — POP O’CLOCK – FUNKO POP NEWS (@pop_o_cIock) April 2, 2020

Ikaris (Richard Madden)

Sersi (Gemma Chan)

Thena (Angelina Jolie)

Gilgamesh (Dong-seok Ma)

Kingo (Kumail Nanjiani)

Sprite (Lia McHugh)

Druig (Barry Keoghan)

Makkari (Lauren Ridloff)

Ajak (Salma Hayek)

Phastos (Brian Tyree Henry)

Dane Whitman / Black Knight (Kit Harington)

Auffällig hingegen sind zwei weitere Namen, die zuvor noch nicht gefallen sind und denen auch kein Schauspieler aktuell zugeordnet werden kann. Dabei handelt es sich um:

Arishem der Richter [Celestial]

Kro

Besonders interessant wird es bei Kro, der der Rasse der Deviants zugeordnet wird und als Anführer dieser zu den klassischen Antagonisten der Eternals zählt. Seinen ersten Auftritt hatte er gemeinsam mit den Eternals in der Erstausgabe des gleichnamigen Comics, was sein Auftreten im Film wahrscheinlicher macht. Was seine Fähigkeiten angeht, wird ihm eine verlängerte Lebensdauer zugesprochen, wie sie auch bei den Eternals üblich ist, sowie die Fähigkeit sein äußeres Erscheinungsbild anzupassen. Letztere Fähigkeit könnte unter anderem erklären, warum aktuell kein weiterer Schauspieler bekannt ist, der der Figur des Kro zugeordnet werden könnte.

Explizit steht also die Vermutung im Raum, dass eine der bereits benannten Figuren eine verwandelte Version von Kro repräsentiert. Da die Figur des Dane Whitman alias Black Knight, gespielt von Kit Harington, die einzige Nicht-Eternals-Figur ist, steht daher explizit die Vermutung im Raum, dass Harington die Rolle des Bösewichts spielen könnte.

© Marvel Comics

Arishem der Richter hingegen ist der göttlichen Rasse der Celestials zuzuordnen. Wie sein Name bereits andeutet, reist er mit seinen Gottkollegen von einem Planeten zum anderen und richtet über das jeweils dort lebende Volk – fällt sein Urteil dabei negativ aus, so nutzt er seinen Hammer, um alles Leben auf dem Planeten auszulöschen. Die Größe der Funko POP Figur deutet comicgetreu darauf hin, dass das Erscheinungsbild von Arishem immens groß sein wird und wir uns in „The Eternals“ auf einen überdimensionalen Gegenspieler freuen dürfen.

Der erste offizielle Trailer von „The Eternals“ lässt weiterhin auf sich warten. In Anbetracht dessen, dass sich der Film auf das kommende Jahr verschoben hat, ist wohl kaum mit einer Veröffentlichung eines Trailers in der ersten Jahreshälfte zu rechnen. Besucher der CCPX in Brasilien konnten bereits einen ersten Blick auf die neue Superheldentruppe werfen. Fans und Reporter berichteten, dass sich der Film stark auf mythologische Aspekte stützen würde, wobei die Grundlagen der Mythologie und der menschlichen Geschichte, wie wir sie kennen, im Mittelpunkt stehen. Das Filmmaterial soll gezeigt haben, dass die Eternals in mehreren Schlüsselmomenten der Menschheitsgeschichte eingegriffen und dort Leben gerettet haben – Kevin Feige selbst bestätigte, dass der Film eine Zeitspanne von rund 7000 Jahren umfasst. Spätestens am 12. Februar 2021 erfahren wir mehr, wenn der Film offiziell in den deutschen Kinos anlaufen soll.