Final Fantasy VII Remake Intergrade macht Probleme mit PS Plus Extra

Wenn ihr Final Fantasy VII Remake sowie das neue PS Plus besitzt und auf Intergrade updaten möchtet, gibt es da ein kleines Problem. Falls das bei euch nicht funktionieren sollte, bitte nicht wundern. Ihr seid da nicht allein mit dem Problem.

„Final Fantasy VII Remake Intergrade“ beinhaltet den DLC mit Yuffies Episode, der die Ninja-Kriegerin aus Wutai in den Mittelpunkt der Erzählung stellt. Doch noch vor dem Start von Intergrade hat es sich ausgespielt für PS Plus-User. Nur warum eigentlich?

Wie kommt der Fehler zustande? Wenn sich die reguläre Version von „Final Fantasy VII Remake“ auf der PS5 befindet, verwehrt der PlayStation Store das Update mit der sogenannten „Intermission“. Das Upgrade auf „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ ist nicht ausnahmslos möglich.

Das neue PlayStation Plus Extra beinhaltet im Spielekatalog allerdings durchaus das vollständige Spiel, also „Final Fantasy VII Remake Intergrade“, und so ist es kaum verwunderlich, dass die Spieler*innen es herunterladen möchten.

Obwohl sie also PlayStation Plus Extra abonniert haben, können sie den Yuffie-DLC nicht spielen.

Die Fehlermeldung erscheint und weist darauf hin, dass der Download mit der vorhandenen Version von „Final Fantasy VII Remake“ kollidiert. Es heißt:

„Sie können das Produkt aus folgenden Gründen nicht erwerben. Sie besitzen bereits die nachfolgenden Produkte, die mit dem Produkt kollidieren, die Sie kaufen möchten: Final Fantasy VII Remake“.

Hierbei handelt es sich jedoch nicht um einen neuen Fehler, denn seitdem die PlayStation-User die PS4-Version des Spiels auf die PS5-Version aufwerten können, kommt diese Meldung.

Die bisherige Lösung sah vor, Intergrade separat zu erwerben. Denn tatsächlich ist es wohl von Square Enix so vorgesehen, dass die PS4-Besitzer*innen auf die PS5-Verison upgraden, um im Anschluss den Yuffie-DLC zu kaufen. So spart man sich den Vollpreis, zahlt aber immer noch 19,99 Euro in Deutschland.

Doch jetzt ist Intergrade ein Teil des Abos und nun soll ich noch zahlen? Wenn wir eine PS5-Version des Spiels und PS Plus Extra besitzen, müssen wir den DLC trotzdem kaufen. Was auf dem Papier gar keinen Sinn ergibt. Immerhin können jene, die keine Version besitzen, Intergrade via PS Plus Extra einfach direkt downloaden und spielen. Ohne Probleme.

Die Lösung ist recht simpel: Square Enix und Sony müssen dafür sorgen, dass die „Episode: Yuffie“ separat via PS Plus Extra angeboten wird, also im Spielekatalog, sodass die DLC-Inhalte zusätzlich zu der Basisversion heruntergeladen werden können.

Solange das nicht passiert, könnt ihr den DLC nicht über PS Plus Extra spielen, wenn ihr die besagte Version besitzt. Wir halten euch auf PlayCentral.de auf dem Laufenden, wenn sich hier etwas tut.