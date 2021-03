FF7RI Episode Yuffie bringt neue Materia, Beschwörungen und mehr!

Final Fantasy VII Remake Intergrade lautet der Name des PS5-Upgrades, das am 10. Juni 2021 exklusiv für die Sony-Konsole erscheint. Neben technischen Neuerungen und visuellen Upgrades gibt es sogar neuen Content.

Bei Episode Yuffie handelt es sich tatsächlich um ganz neue Inhalte. Es hat sie nämlich nicht mal im Original gegeben. Die Missionen setzen in Midgar an zu einer Zeit, in der Cloud gerade unterwegs ist. Doch Cloud spielt hier im Grunde sowieso gar keine Rolle, denn es dreht sich alles um die namensgebende Figur Yuffie Kisaragi.

Episode Yuffie mit neuer Materia und sogar Beschwörungen!

In einem Interview mit der japanischen Famitsu hat Tetsuya Nomura nun weitere Details zu Episode Yuffie preisgegeben.

Er geht zwar nicht ins Detail, doch es heißt, dass es ganz neue Materia (Substanzen) geben wird und darunter sogar neue Beschwörungen!

Und obgleich die Figur Sonon neu ins Franchise eingeführt wird, wird Yuffies Gehilfe nicht spielbar sein. Wir können lediglich Yuffie selbst steuern, meint er. Dennoch wird uns Sonon im Kampf begleiten. Heißt, wir können auch mit ihm kämpfen, wenn wir L2 drücken (siehe Trailer).

Mehr zum Charakter Sonon erfahrt ihr in diesem Beitrag:

Final Fantasy 7 Remake Intergrade – Wer ist Sonon Kusakabe?

Weiter bestätigt Nomura, dass es keine weiteren DLC-Pläne gibt, Episode Yuffie wird also der einzige DLC sein und bleiben, der für „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ (und nur dafür, nicht für PS4) vorgesehen ist.

Demnach wird es keine weiteren Inhalte zu anderen Charakteren geben. Viel mehr möchten sie sich jetzt voll und ganz auf Episode 2 konzentrieren. Der Releasetermin der 2. Episode zum FF7-Remake ist bislang noch unbekannt.