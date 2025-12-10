Final Fantasy 7 Trilogie – Finale in Planung, plattformübergreifend ab 2028

Die Entwicklung der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie schreitet weiter voran, und während Final Fantasy 7 Rebirth noch frisch auf dem Markt ist, steht das Finale bereits in den Startlöchern. Zwar kennen Fans den offiziellen Titel des dritten Teils noch nicht, intern wurde er jedoch laut Aussagen von Regisseur Naoki Hamaguchi und Creative Director Tetsuya Nomura bereits auf zwei Optionen eingegrenzt. Bis spätestens 1. Januar 2026 soll die finale Entscheidung gefallen sein.

Auch wenn die Öffentlichkeit noch auf die Enthüllung warten muss, deutet vieles auf ein baldiges Update hin. Fans spekulieren bereits fleißig über mögliche Titel – mit spannenden Theorien, die tief in die Lore und Symbolik der Reihe eintauchen.

Mögliche Titel für das Finale

Welche Titel stehen für Final Fantasy 7 Remake Part 3 im Raum? Die bisherigen Teile der Trilogie tragen Titel mit „Re“-Präfix: Remake und Rebirth. Es liegt nahe, dass auch der dritte Teil diesem Muster folgt. Innerhalb der Community kursieren derzeit drei Hauptkandidaten:

Final Fantasy 7 Requiem

Final Fantasy 7 Resurrection

Final Fantasy 7 Renewal

Jeder dieser Titel spiegelt zentrale Themen wider, die die Geschichte von Final Fantasy 7 seit jeher prägen: Tod, Wiedergeburt und Erneuerung. Besonders Requiem könnte auf die emotionale Schwere des Finales hindeuten, während Resurrection und Renewal Hoffnung und Neuanfang symbolisieren.

Plattformen und Veröffentlichung

Auf welchen Plattformen erscheint der dritte Teil? Während Final Fantasy 7 Remake und Rebirth zunächst exklusiv für PlayStation erschienen, wird das Finale laut Hamaguchi plattformübergreifend veröffentlicht. Geplant sind Versionen für:

Plattform Verfügbarkeit PlayStation 5 Ja PC Ja Nintendo Switch 2 Ja Xbox Series X/S Ja

Somit wird die Trilogie erstmals vollständig auf mehreren Plattformen verfügbar sein. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es nicht, doch orientiert man sich an den bisherigen Release-Zyklen, ist ein Launch nicht vor 2028 zu erwarten.

Warum der Titel so wichtig ist

Was macht den Titel des dritten Teils so bedeutend? In der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie ist der Titel mehr als nur ein Name. Bereits die ersten beiden Teile nutzten ihre Titel, um thematische Schwerpunkte zu setzen. Remake deutete auf einen Neuaufbau der Geschichte hin, Rebirth stellte zentrale Motive wie Wiedergeburt und Schicksal in den Vordergrund.

Der finale Titel wird nicht nur Erwartungen wecken, sondern auch Hinweise auf den Ausgang der Geschichte liefern. Da Square Enix mit Final Fantasy 7 Remake bereits signifikante Änderungen an der Handlung vorgenommen hat, bleibt die Frage offen, wie weit sich der dritte Teil vom Original entfernen wird.

Was Fans bis dahin tun können

Wie können sich Spieler auf den nächsten Teil vorbereiten? Wer Remake und Rebirth bereits abgeschlossen hat, sollte die Gelegenheit nutzen, das Original Final Fantasy 7 nachzuholen. Insbesondere das Ende des Originals könnte als Vergleichspunkt dienen, sobald der dritte Teil erscheint – denn große Unterschiede und neue Twists sind zu erwarten.

Darüber hinaus bieten die bisherigen Teile zahlreiche Nebeninhalte und versteckte Herausforderungen, die auch nach dem Hauptspiel noch viele Stunden Spielzeit garantieren. Square Enix hat angekündigt, weiterhin mit Updates und Patches für Rebirth zu unterstützen – etwa für Steam Deck oder PS5 Pro.

Was bringt die Zukunft für Final Fantasy 7?

Welche Bedeutung hat Teil 3 für das Gesamtprojekt? Der Abschluss der Trilogie wird das große Finale einer der ambitioniertesten Remake-Projekte der Spielegeschichte darstellen. Square Enix möchte mit dem dritten Teil ein würdiges Ende schaffen – sowohl für neue Spieler als auch für Fans des Originals.

Durch die neuen Plattformen, die gestiegene Fanbase und das wachsende Interesse an der Reihe dürfte Final Fantasy 7 Remake Part 3 eines der meist erwarteten Spiele der kommenden Jahre werden.

Was glaubst du: Welcher Titel passt am besten zum dritten Teil der Trilogie – Requiem, Resurrection oder Renewal? Lass es uns in den Kommentaren wissen!