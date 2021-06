Am 10. Juni erscheint mit Final Fantasy 7 Remake Intergrade die PS5-Version des gefeierten Rollenspiels. Damit sich alle Spieler*innen darauf vorbereiten können, hat Publisher Square Enix jetzt Update 1.02 auf der PS4 veröffentlicht.

Spielstand übertragen und nächste Woche direkt zocken

Falls ihr derzeit „Final Fantasy 7 Remake“ spielt oder nur darauf wartet, am 10. Juni 2021 endlich auf der PS5 weiterzuspielen, solltet ihr das neue Update 1.02 herunterladen. Dadurch wird ein Punkt im Hauptmenü hinzugefügt, das euch den Upload des Spielstands in die Cloud ermöglicht. Voraussetzung dafür ist, dass ihr in der PS4-Version einen Save habt.

Im Gegensatz zu anderen Spielen mit einer solchen Option, könnt ihr bei FF7 Remake so viele Spielstände hochladen, wie ihr wollt. Ist euer Save in der Cloud angekommen, könnt ihr ab dem 10. Juni diesen direkt auf eure PS5 ebenfalls über das Hauptmenü des Spiels herunterladen. Schon spielt ihr genau dort weiter, wo ihr auf der PS4 aufgehört habt und könnt alle neuen Funktionen von „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ genießen.

Aber besonders Trophäenjäger sollten diese Funktion nutzen. Denn wenn ihr bereits auf der PS4 Trophäen erspielt habt und euren Spielstand auf die PS5 überträgt, bekommt ihr automatisch alle erhaltenen Achievements ein zweites Mal gutgeschrieben.

Habt ihr also bereits die begehrte Platin-Trophäe, erhaltet ihr so innerhalb von wenigen Sekunden ohne weiteren Aufwand eine zweite. Beachtet also, dass ihr euren Spielstand nur dann übertragt, wenn ihr nicht vorhabt, ein zweites Mal alle Trophäen zu sammeln.

Das erwartet euch mit FF7 Remake Intergrade auf der PS5

„Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ ist die aktualisierte Version des im April 2020 erschienenen PS4-Remakes. Das Spiel basiert auf dem gefeierten Rollenspiel-Hit „Final Fantasy 7“, das ursprünglich 1997 für die PlayStation erschien.

Dabei hat die PS5-Version einige wichtige Vorteile:

Neue Story-Episode rund um den Charakter Yuffie

rund um den Zwei Spielmodi zur Wahl: Performance-Modus : Bevorzugt eine Bildwiederholungsrate von 60 FPS Grafik-Modus : Bevorzugt eine 4K-Auflösung

Haptisches Feedback durch den DualSense-Controller

Schnellere Ladezeiten

Verbesserte Texturqualität, Nebeleffekte & mehr

Fotomodus

Yuffie bekommt in Final Fantasy 7 Remake Intergrade ein eigenes Story-Kapitel. © Square Enix

Das kostenlose Upgrade könnt ihr ab dem 10. Juni in Anspruch nehmen, sofern ihr das Spiel digital oder auf Blu-ray gekauft habt. Wer im März 2021 bei PS Plus zugegriffen hat geht leer aus und muss die PS5-Version zusätzlich erwerben.