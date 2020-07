Final Fantasy 7 Remake: Teil 2 – Release soll so schnell wie möglich erfolgen

Die Entwickler bei Square Enix konzentrieren sich nun auf Fortsetzung von Final Fantasy 7 Remake. Wie einem Interview mit der japanischen Spielezeitschrift Famitsu zu entnehmen ist, befindet sich Teil 2 laut Tetsuya Nomura voll in der Produktion.

Es wurden einige Entwickler interviewt und Nomura hat sich bezüglich des aktuellen Stands der Dinge geäußert. Er ordnet den Entwicklungsprozess und den Release ein wenig ein:

„Wir wissen, dass alle die Fortsetzung möchten. Wir würden es gerne so schnell wie möglich ausliefern. Wenn wir die Qualität des ersten Teils erreichen, hoffen wir, dass der nachfolgende Ableger sogar noch einen drauf setzt an Qualität. So möchten wir die bestmögliche Erfahrung bieten. Wir möchten es wirklich so schnell wie möglich veröffentlichen, also bitte beduldet euch darauf. Ich denke, wir können die Richtung aufklären, wenn wir den nächsten Teil offiziell ankündigen.“

Außerdem gibt Produzent Yoshinori Kitase noch einen kleinen, aber vielversprechenden Teaser mit auf den Weg:

„Die neue Geschichte von Final Fantasy VII hat gerade erst begonnen.“





Vorsicht, Spoiler!

Allem voran werden wir wohl also erfahren, wie es mit der restlichen Geschichte und den Plänen der Entwickler weitergeht, wenn die Ankündigung erfolgt.

Der Artikel geht außerdem noch weiter und enthält womöglich sogar einen kleinen Spoiler. Einige von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben. Im ersten Teil des Remakes gab es einen ganz neuen Charakter.

Die Rede ist von dem Speedfreak Roche. Der SOLDAT Klasse 3 begegnet uns in Teil 1 in Midgar und es kommt in Kapitel 4 mit Cloud zu einer kleinen Konfrontation auf dem Bike.

Roche sollte jedoch ursprünglich in Kapitel 14 noch einmal auftauchen. Wie wir wissen, ist dies nicht geschehen. Es hätte also mindestens noch einen Kampf geben sollen. Laut Co-Director Motomu Toriyama gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Charakter in FF7R: Teil 2 erneut auftaucht.

Roche spielt eine Rolle in FF7R: Teil 2 © Square Enix

Dazu kommt der kleine Hinweis, dass sie in der Szene mit Madam M (die Massage-Szene) nicht weiter gehen durften, um keine Probleme mit dem Rating zu bekommen.

Final Fantasy 7: Remake Teil 2 – Release noch nicht in Sicht

Mehr Infos zu „Final Fantasy 7 Remake: Teil 2“ werden wir dann aber bis zur offiziellen Ankündigung abwarten müssen. Wir sind gespannt, wann es so weit sein wird. Laut Entwickler soll der 2. Part dank der Vorarbeit am ersten Teil viel schneller fertig werden. Wir werden also aller Voraussicht nach keine 5 Jahre warten müssen.