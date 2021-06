Final Fantasy 7 Remake: Ramuh besiegen, so erhaltet ihr die Bestia frühstmöglich! – Lösung

In Final Fantasy 7 Remake hält sich die Beschwörer-Materia Ramuh versteckt. Diese lässt sich in der Intermission, also in der Episode mit Yuffie, auffinden und ausrüsten. Doch der blitzschnelle Kaiser ist kein einfacher Brocken. Um die Substanz euer Eigen nennen zu können, müsst ihr ihn nämlich erst einmal besiegen.

Ramuh in Final Fantasy 7 Remake Intergrade zu besiegen, ist allerdings gar nicht mal so einfach. Insbesondere dann nicht, wenn ihr ihn früh bekämpfen und beschwören möchtet. Wir haben euch deshalb einen Profi-Guide erstellt, der euch aufzeigt, wie ihr ihn mit wenigen Mitteln umgehend besiegen könnt.

Beschwörer-Materia: Ramuh

Um gegen Ramuh antreten zu können, müsst ihr zuallererst das Versteck von Avalance in den Slums von Sektor 7 ausfindig machen. Wenn ihr hier mit allen Anwesenden gesprochen habt, könnt ihr euch frei in der Ortschaft umsehen. Sucht dann den jungen Chadley auf, der die VR-Mission für euch bereithält. Startet sie und dann beginnt der haarsträubende Kampf auch schon. Bereitet euch jedoch entsprechend vor. Lest diese Hilfe unbedingt ganz bis zum Schluss, bevor ihr startet!

Bei Chadley geht es zum Kampf gegen Ramuh. © Square Enix/PlayCentral.de

Vorsicht: Attacken von Ramuh

Um Ramuu zu besiegen, müsst ihr jetzt einmal innehalten und euch über seine Angriffe im Klaren sein. Jede Attacke erfordert nämlich einen speziellen Konter. Wenn ihr diese Konter auswendig lernt, ist der Boss am Ende ein Klacks:

Blitzschlag : Mehrere Blitze hintereinander treffen den Boden (4 an der Zahl). Ihr könnt ihnen jeweils ausweichen oder schlicht davonrennen und das müsst ihr auch, da sie euch nicht treffen dürfen.

: Mehrere Blitze hintereinander treffen den Boden (4 an der Zahl). Ihr könnt ihnen jeweils ausweichen oder schlicht davonrennen und das müsst ihr auch, da sie euch nicht treffen dürfen. Donnerkugel : Ramuh schleudert nach und nach einzelne Donnerkugeln auf euch. Ihr könnt ihnen mit einem scharfen „Ausweichen“ nach links oder rechts entgehen. Vorsicht: Einmal getroffen, treffen auch alle anderen bei euch ein.

: Ramuh schleudert nach und nach einzelne Donnerkugeln auf euch. Ihr könnt ihnen mit einem entgehen. Vorsicht: Einmal getroffen, treffen auch alle anderen bei euch ein. Donnerlanze : Ramuh schießt eine kerzengerade Lanze auf euch zu. Geht auf Distanz und weicht hier im letzten Moment vor dem Einschlag aus .

: Ramuh schießt eine kerzengerade Lanze auf euch zu. Geht auf und weicht hier im . Leuchtender Funke : Ramuh explodiert in einem bestimmten Umkreis um ihn herum. Geht sofort auf maximale Distanz , wenn ihr diese Attacke über seinem Kopf lest.

: Ramuh explodiert in einem bestimmten Umkreis um ihn herum. Geht , wenn ihr diese Attacke über seinem Kopf lest. Donnerklinge : Der Kaiser greift euch mehrfach hintereinander direkt an und ihr könnt der Attacke zumeist nicht ausweichen . Wenn ihr allerdings im richtigen Moment R1 (Blocken) drückt, blockt ihr den Schaden komplett. Reguläres Blocken schmettert zudem viel Schaden ab.

: Der Kaiser greift euch mehrfach hintereinander direkt an und ihr könnt der Attacke . Wenn ihr allerdings im drückt, Reguläres Blocken schmettert zudem viel Schaden ab. Donnerpfeile: Er verschießt mehrere Donnerpfeile, die auf dem Kampffeld einschlagen und einen betäubenden Blitz hinterlassen. Diese dürft ihr auf gar keinen Fall berühren, ansonsten könnt ihr euch nicht mehr bewegen und seid für Folgeangriffe schutzlos ausgeliefert.

Die Donnerpfeile landen immer mit dem selben Muster. © Square Enix/PlayCentral.de

Donnersphäre : Er wirft 3 Blitzkugeln aufs Feld, die ihn stärken mit einem Rundum-Angriff. Ihr könnt diese angreifen, ich empfehle aber weiter Ramuh zu priorisieren , da sie dem Kampffluss nur kaum stören und euch ablenken würden. Beim Rundum-Angriff könnt ihr locker auf Distanz gehen.

: Er wirft 3 Blitzkugeln aufs Feld, die ihn stärken mit einem Rundum-Angriff. Ihr könnt diese angreifen, ich empfehle aber , da sie dem Kampffluss nur kaum stören und euch ablenken würden. Beim Rundum-Angriff könnt ihr locker auf Distanz gehen. Blitzwall: Er schützt sich mit Blitzen. Schenkt dem keine Beachtung.

Ultimative Attacke Ionenschlag: Wenn er zum Megaschlag ausholt, müsst ihr euch umgehend heilen, denn ihr könnt ihn nicht abwehren, wenn sie vollständig gestartet wurde. Wenn ihr nur noch unter 2000 Lebenspunkte verfügt, werdet ihr mit einem Schlag vernichtet. Es ist ratsam, die HP niemals unter 2000 HP fallen zu lassen. Mit der Heil-Materia Vita spart ihr Magiepunkte. Für den großen HP-Boost könnt ihr aber auch Vitra verwenden. Wichtig ist jedoch, dass ihr den Ionenschlag unterbrechen könnt, wenn ihr ihn vorher schockt. Das ist zwar äußerst schwierig, aber wenn es euch gelingt, wird der Angriff umgehend abgebrochen und ihr könnt auf Ramuh draufzimmern.

Die Schwächen von Ramuh ausnutzen – Lösung

Wenn ihr die Attacken von Ramuh verinnerlicht habt, geht es über zum nächsten Schritt in der Vorbereitung. Die richtige Vorbereitung und Taktik ist essenziell, um ihn sehr früh besiegen zu können mit Yuffie allein.

Ramuh schwächelt gegen Luft-Angriffe. © Square Enix/PlayCentral.de

Diesbezüglich könnt ihr euch allem voran die Analyse-Materia sparen, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, denn der blitzschnelle Kaiser ist anfällig gegen Wind-Attacken. Mit Feuer- oder Eis-Attacken braucht ihr gar nicht erst angreifen, denn hier ist er stark resistent. Und Blitze absorbiert er sogar, was ihr erst recht nicht möchtet.

Die im Vorfeld ausgerüstete Wind-Materia wird euch im Kampf mit der Aero-Magie nutzen – sie findet ihr im Prolog, nach dem Kampf gegen die zwei Wölfe gegenüber vom Kran bei dem Mann, der die ganze Zeit „Reunion“ ruft.

Genauso wichtig ist das Luft-Ninjutsu von Yuffie. Es wird eure Ninjutsu-Attacken mit dem Element Wind behaften, was eure Ninjutsu-Attacken dauerhaft verstärkt und die Schwäche von Ramuh mit jedem Schlag ausnutzt. Das ist essenziell, da es Fernkampfangriffe sind.

Wir brauchen die Möglichkeit zum Elementar-Ninjutsu: Luft © Square Enix/PlayCentral.de

Wichtig: Um ein Elementar-Ninjutsu auszurüsten, müsst ihr die Fertigkeit vom 4-spitziger Shuriken anwenden oder sie mit 100% Geschicklichkeit gemeistert haben, sodass ihr auch eine andere Waffe wie den Bomerang ausrüsten könnt, um das Luft-Ninjutsu anwenden zu können. Der Bomerang bringt einen kleinen Boost auf Magische Attacke, von daher wäre diese Vorgehensweise wirklich ratsam. Mit 6 Waffenpunkten könnt ihr die Magische Attacke noch weiter erhöhen. Shuriken-Meister lässt den Shuriken zudem länger durch die Luft wirbeln, was eure Distanzangriffe verlängert, die ihr mit dem Luft-Ninjutsu verstärkt habt.

Die richtige Materia verwenden – Tipps

Welche Materia soll ich gegen Ramuh verwenden? Es folgt eine Liste an Substanzen, die euch dienlich sein werden im Kampf gegen Ramuh:

TP-Boost , um eure maximale Anzahl an Trefferpunkten (TP) zu steigern.

, um eure maximale Anzahl an Trefferpunkten (TP) zu steigern. MP-Boost , um die MP zu erhöhen.

, um die MP zu erhöhen. Heilen , um euch mit Vita oder Vitra heilen zu können.

, um euch mit Vita oder Vitra heilen zu können. Luft , um Aero verwenden zu können.

, um Aero verwenden zu können. Chakra , um euch weiter heilen zu können, wenn euch die MP ausgeht.

, um euch weiter heilen zu können, wenn euch die MP ausgeht. Effizientes Blocken, um Schaden beim Blocken zu minimieren.

Es ist ratsam, erst die Nebenmission mit den 6 Flyern des Schildkrötenparadies zu erledigen, damit ihr an ein paar Gil kommt und zumindest ein oder zwei Gegenstände in der Hinterhand habt. Die könnt ihr in den hiesigen Shops in den Slums von Sektor 7 kaufen.

Beim Schrotthandel findet ihr ein Elixier (1000 Gil), das die TP und MP vollständig heilt, nicht dass euch vor dem Kampfende die Heilmagie aufgrund mangelnder MP ausgeht. Alternativ tun es in puncto Heilung aber auch die Supertränke, die ihr überall findet.

Wenn Leuchtender Funke aufblitzt, geht auf Distanz. © Square Enix/PlayCentral.de

Und im Waffenladen könnt ihr zum Beispiel einen Seelenohrring kaufen (500 Gil), der euch einmal vor dem Tod bewahrt oder zu einem Talisman als Accessoire greifen (800 Gil), der euren Widerstand gegen Magie leicht erhöht. Beides würde euch im Kampf gegen Ramuh nutzen. Um den magischen Widerstand um ganze 62 Punkte zu erhöhen, könnt ihr jedoch auch ein Runenarmband kaufen, das 6400 Gil kostet. Deshalb wären ein paar Gil im Vorfeld wirklich nicht schlecht.

Auf zum Kampf, viel Erfolg!

Letzter Tipp: Wenn ihr die Limit-Leiste gefüllt habt, greift immer wieder mit eurem Limit-Break Blutrausch an, da Ramuh euch in dieser Zeit keinen Schaden zufügt. Ihr benötigt allerdings ein bis zwei Sekunden Vorlaufzeit. Achtet darauf, dass ihr nicht in dieser kurzen Zeit getroffen werdet.

Wenn ihr entsprechend ausgerüstet seid, all diese Vorbereitungen abgeschlossen habt und die Movesets von Ramuh auswendig könnt, kann es dann auch schon losgehen.

Dann solltet ihr im Kampf nur noch darauf achten, dass ihr auch wirklich das richtige Ninjutsu aktiviert habt und eure Lebenspunkte immer einen entsprechenden Wert aufweisen. Der frühe Triumph über Ramuh und allein mit Yuffie sollte euch so sicher sein. Als Belohnung wirkt die Beschwörer-Materie.