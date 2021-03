Final Fantasy 7 Remake Intergrade enthält wohl blutige Szenen laut ESRB

Im originalen Final Fantasy 7 gibt es an einigen Stellen eine Menge Blut. Im Shinra-Tower folgen wir gegen Ende des Kapitels einer reellen, roten Blutspur, die von Sephiroth stammt und in Hojos Versuchslabor beim Jenova-Tank sieht es so aus, als hätte jemand einen Fleischsack zum Explodieren gebracht. Am Ende des Spiels sehen wir Sephiroth sogar einmal gänzlich blutüberströmt und es wird klar, dass hier an einigen Stellen nicht mit Blut gespart wurde, um den nötigen Effekt zu erzielen.

Wird Final Fantasy 7 Remake Intergrade blutig?

Doch nicht so im Remake von Final Fantasy 7, das an diesen Stellen (zumindest im Shinra-Tower) ohne Blut auskommt. Es ist kein Element, das man an dieser Stelle unbedingt bräuchte, und dennoch schwingt bei einem blutübersäten Raum natürlich eine gänzlich andere Tonalität mit. Es wird also bewusst als Stilmittel eingesetzt.

Deshalb haben sich der Produzent Yoshinori Kitase und sein Team wohl nun dazu entschieden, in der PS5-Version Final Fantasy VII Remake Intergrade nicht auf Blut zu verzichten. Das geht jetzt aus einem Eintrag des ESRB zurück.

Aus dem PlayStation Store geht hervor, dass FF7RI Blut beinhalten wird. Die Alterseinstufung bleibt davon unberührt.

Wie das am Ende aussieht, können wir noch nicht sagen, aber es liegt nahe, dass wir diese blutigen Szenen in Episode Yuffie zu Gesicht bekommen werden. Vielleicht hängt es mit dem Gegenspieler Weiss zusammen?

Es bleibt abzuwarten. Bei Episode Yuffie handelt es sich jedenfalls um den zusätzlichen Content, der für die PS5-Version vorgesehen ist. Hier wird es also ganz neue Szenen geben, die es so nicht mal im Original gab. Mehr zum neuen Kapitel mit Yuffie und Sonon erfahrt ihr hier:

„Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ erscheint am 10. Juni 2021 exklusiv für die PlayStation 5.