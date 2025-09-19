Final Fantasy 14 & Monster Hunter Crossover: Neue Belohnungen im Oktober 2025

Final Fantasy 14 hat kürzlich eine aufregende neue Kooperation mit Monster Hunter Wilds angekündigt. Diese spannende Zusammenarbeit bringt eine Vielzahl neuer Belohnungen und Inhalte in das Spiel, darunter ein Reittier, Begleiter und kosmetische Glamour-Elemente.

Was erwartet dich im Crossover?

Welche Belohnungen kannst du im neuen Crossover erwarten? Zu den Belohnungen des Events gehören das Hope-Rüstungsset, Waffen inspiriert von den G Veldian Sets aus Monster Hunter Wilds sowie das Seikret-Reittier. Außerdem gibt es die Minions Seikret Hatchling und Scoutfly sowie verschiedene Outdoor-Möbelstücke, die auf den Campsites von Monster Hunter Wilds basieren.

Die Kooperation zwischen Final Fantasy 14 und Monster Hunter Wilds ist die zweite ihrer Art. Die erste fand während der Stormblood-Erweiterung statt und brachte den Spielern das Rathalos-Reittier. Diesmal dürfen sich die Spieler auf eine Vielzahl neuer Gegenstände freuen, die sowohl kosmetisch als auch funktional sein könnten.

Details zum Event

Wann startet das Event? Das Event beginnt Anfang Oktober 2025, voraussichtlich zusammen mit dem Patch 7.35. Während des Events können die Spieler den Guardian Arkveld in einem neuen Acht-Spieler-Trial namens The Windward Wilds herausfordern. Dieses Trial ist in den Schwierigkeitsgraden Normal und Extrem verfügbar, sodass sowohl Gelegenheitsspieler als auch Hardcore-Fans auf ihre Kosten kommen.

Square Enix hat bereits angedeutet, dass es noch weitere Überraschungen geben wird, die im Laufe des Events enthüllt werden. Die genaue Funktionalität der G Veldian Waffen bleibt vorerst ein Geheimnis, aber die Spieler dürfen gespannt sein, ob diese Waffen mehr als nur kosmetische Ergänzungen darstellen.

Zusätzliche Inhalte mit Patch 7.35

Was bringt Patch 7.35 sonst noch? Neben dem Monster Hunter Wilds Crossover wird der kommende Patch 7.35 auch neue Quests für die Yok Huy Crafting Society und das nächste Kapitel der beliebten Hildibrand-Questreihe bringen. Diese zusätzlichen Inhalte bieten den Spielern noch mehr Möglichkeiten, in die Welt von Final Fantasy 14 einzutauchen und neue Abenteuer zu erleben.

Für die Spieler bedeutet das, dass sie nicht nur die neuen Crossover-Inhalte genießen können, sondern auch andere spannende Quests und Herausforderungen, die mit dem Patch eingeführt werden.

Ein permanenter Bestandteil des Spiels

Wird das Event dauerhaft verfügbar sein? Wie bereits bei der vorherigen Kooperation mit Monster Hunter World, wird auch dieses Event ein permanenter Bestandteil von Final Fantasy 14 sein. Das bedeutet, du kannst dir alle Belohnungen in deinem eigenen Tempo erarbeiten, ohne Angst haben zu müssen, etwas zu verpassen.

Dieser beständige Zugang zu den Inhalten ermöglicht es dir, das Beste aus der Zusammenarbeit herauszuholen und deine Sammlung an Glamour-Items, Waffen und Begleitern stetig zu erweitern.

Was denkst du über das neue Crossover-Event in Final Fantasy 14? Welche Belohnungen interessieren dich am meisten? Teile deine Gedanken und Vorfreude gerne mit uns in den Kommentaren!