Fehlercode 300202 in Diablo 4 – Was hat es mit der Meldung auf sich?

Wenn man nach Feierabend einfach nur ein paar gemütliche Stunden mit Diablo 4 verbringen möchte, können Fehlercodes ein echtes Ärgernis sein und einem die ersehnte Entspannung gehörig vermiesen.

Insbesondere Fehlercode 300202 sorgt in letzter Zeit vermehrt für Frust bei den Fans. Wir erklären euch deshalb, was es mit dieser Meldung auf sich hat und was ihr tun könnt, wenn sie euch plötzlich am Zocken hindert.

Weitere Informationen zu Fehlercodes in „Diablo 4“ haben wir außerdem in einem separaten Guide für euch zusammengefasst.

Was tun, wenn Fehlercode 300202 in Diablo 4 für Probleme sorgt?

Wer seit der Beta von „Diablo 4“ regelmäßig in Sanktuario unterwegs ist, dürfte schon das ein oder andere Mal auf den Fehlercode 300202 gestoßen sein. Bei dieser Meldung, die direkt beim Login ins Spiel auftritt, handelt es sich um einen Server-Fehler.

Fehlermeldungen wie dieser Code können ordentlich für Frust sorgen. © Blizzard Entertainment, Inc.

Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn die Server von „Diablo 4“ überlastet sind. Ihr könnt euch dann weder einloggen noch einen neuen Charakter erstellen.

Wenn ihr beim Start von „Diablo 4“ auf den Fehlercode 300202 stoßt, solltet ihr folgende Maßnahmen ergreifen:

Besucht den offiziellen Twitter-Account von Blizzards Kundensupport, um zu prüfen, ob es Probleme mit den Servern von „Diablo 4“ gibt.

Checkt außerdem den Zeitplan für die Wartungsarbeiten, um sicherzustellen, dass gerade keine geplante Abschaltung der Server stattfindet.

Sollte es keine Hinweise auf Probleme oder eine Abschaltung des Servers seitens Blizzards geben, klickt ihr einfach immer wieder auf die Schaltfläche „Spiel starten“. Wiederholt diesen Schritt so lange, bis ihr euch einloggen könnt (das kann 20 Versuche oder mehr in Anspruch nehmen).

Alternativ könnt ihr auch das Spiel neustarten, müsst dann aber damit rechnen, in einer Warteschlange zu landen.

Ihr seht also: Wenn der Fehlercode 300202 in „Diablo 4“ auftritt, ist vor allem Geduld gefragt. Allerdings solltet ihr in den meisten Fällen relativ zügig wieder Zugang zum Spiel bekommen.