Fallout wartet – Xbox plant neue Projekte für Fans von New Vegas und mehr

Seit der Veröffentlichung der Fallout-Adaption auf Prime Video im letzten Jahr hat die Fallout-Serie wieder an Popularität gewonnen. Die Serie hat nicht nur die Verkäufe von Fallout 4, einem Spiel aus dem Jahr 2015, enorm gesteigert, sondern auch die Nachfrage nach neuen Inhalten geweckt. Xbox und Bethesda scheinen nun auf diesen Erfolg reagieren zu wollen, indem sie mehrere neue Projekte in der Fallout-Welt in Angriff nehmen.

Was hat Xbox geplant?

Welche neuen Fallout-Projekte könnten in Arbeit sein? Laut Jordan Middler von Video Games Chronicle, der im Friends Per Second-Podcast sprach, legt Xbox nach den kürzlich bekannt gewordenen Entlassungen und Projektstreichungen nun einen großen Fokus auf die Fallout-Reihe. Middler erwähnte, dass es mehrere Fallout-Projekte in der Entwicklung gibt, jedoch keines dieser Projekte so weit fortgeschritten sei, dass mit einer baldigen Veröffentlichung zu rechnen ist.

Die Bemerkung Middlers, dass eines der Projekte „dasjenige ist, das ihr alle erwartet“, hat in der Fan-Community für Spekulationen gesorgt. Viele hoffen auf eine Fortsetzung oder ein Remaster von Fallout: New Vegas, einem Spiel, das von Obsidian Entertainment entwickelt wurde und als eines der besten der Serie gilt.

Ein Blick auf die Möglichkeiten

Welche Fallout-Spiele könnten zurückkehren? Fallout: New Vegas, veröffentlicht im Jahr 2010, wurde von Obsidian Entertainment entwickelt und spielt im Mojave-Wüstengebiet, 204 Jahre nach einem verheerenden Atomkrieg. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Kuriers, der nach einem Attentat in einen Konflikt zwischen verschiedenen Fraktionen verstrickt wird. Das Spiel ist bekannt für seine starke Story und komplexen Quests.

Ein weiteres mögliches Projekt, das im Gespräch ist, ist ein Remaster des 2008 veröffentlichten Fallout 3. Dieses Spiel war der erste große Schritt von Bethesda in die Fallout-Serie und führte die 3D-Grafik und Echtzeit-Kämpfe ein. Fallout 3 spielt in den Ruinen von Washington, D.C., und die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Bewohners von Vault 101, der sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Vater begibt.

Die Rolle von Bethesda und Obsidian

Wie beeinflussen Bethesda und Obsidian die Zukunft von Fallout? Bethesda Softworks, bekannt für die Entwicklung und Veröffentlichung der Fallout-Reihe, ist seit 2021 Teil von Microsoft Gaming. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit sowohl Fallout 3 als auch Fallout 4 entwickelt, während Obsidian Entertainment für Fallout: New Vegas verantwortlich war. Letzteres Studio hat sich einen Namen gemacht, indem es für seine tiefgründigen Rollenspiele bekannt wurde.

Obsidian Entertainment, das ebenfalls Teil von Xbox Game Studios ist, könnte bei der Entwicklung zukünftiger Fallout-Projekte eine entscheidende Rolle spielen. Angesichts der Erfolge mit Fallout: New Vegas wäre es keine Überraschung, wenn Obsidian wieder in die Entwicklung einbezogen wird.

Was bedeutet das für die Fallout-Community?

Wie könnte die Zukunft der Fallout-Reihe aussehen? Die Enthüllungen über mögliche neue Projekte lassen die Fans spekulieren und hoffen. Ein Remaster von Fallout 3 oder eine Fortsetzung von Fallout: New Vegas könnten für viele ein Traumprojekt sein. Gleichzeitig gibt es Erwartungen, dass Xbox und Bethesda aus der Veröffentlichung der Serie auf Prime Video gelernt haben und zukünftige Spiele besser auf solche Ereignisse abstimmen.

Auch wenn es noch keine offiziellen Ankündigungen gibt, wächst die Vorfreude auf das, was die Fallout-Reihe in Zukunft bieten könnte. Was sind deine Gedanken zu den möglichen Projekten? Bevorzugst du ein Remaster von Fallout 3 oder Fallout: New Vegas? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!