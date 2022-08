Diverse Ex-Entwickler von bekannten Titeln wie „Fallout“ oder „Skyrim“ haben ein neues Studio gegründet. Im Rahmen der gamescom-Opening Night Live wurde deren erstes Spiel angekündigt. Es heißt „Wyrdsong“ und soll ein düsteres Open World-RPG werden. Das klingt zumindest schon einmal sehr vielversprechend.

Wyrdsong: Open World-RPG von Ex-Fallout- und Skyrim-Devs angekündigt

Worum geht’s? Einige mehr oder weniger bekannte Namen der Spieleindustrie tun sich zusammen, um ein Studio zu gründen und ein neues RPG zu entwickeln. Das Studio nennt sich Something Wicked Games und das Spiel „Wyrdsong“.

Über das Spiel Wyrdsong ist leider so gut wie gar nichts bekannt. Gegenüber PC Gamer hat einer der Verantwortlichen lediglich erklärt, dass es sich dabei um ein „düsteres, übernatürliches, semi-historisches Open World-RPG” handelt, das im mittelalterlichen Portugal angesiedelt ist.

Hier könnt ihr euch einen Mini-Teaser zu Wyrdsong ansehen, der bei der Opening Night Live gezeigt wurde:

Was ist zu sehen? Leider nicht allzu viel. Es gibt jede Menge Concept Art auf die Augen. Ein düsteres Wesen, eine eventuell irgendwie zweigeteilte, gespiegelte Welt und das war es dann auch schon. Wir werden wohl oder übel abwarten müssen, was da auf uns zukommt.

Die Macher klingen allerdings vielversprechend. Hinter „Wyrdsong“ verbergen sich Menschen, die an so großen Titeln wie Fallout 3, Fallout: New Vegas oder auch Skyrim beteiligt waren. Als Inspiration für das neue RPG soll neben den Fallout-Spielen aber zum Beispiel auch Elden Ring dienen.

Ansonsten gibt es über das neue RPG noch zu berichten, dass es auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Allerdings wurden bisher keinerlei Gameplay-Szenen oder Screenshots veröffentlicht.

Auch einen Release-Termin können die Menschen hinter „Wyrdsong“ noch nicht vorweisen. Bis das ambitionierte Projekt erscheint, dürften aber durchaus noch mehrere Jahre vergehen.

Wie findet ihr den ersten Teaser? Habt ihr Lust auf Wyrdsong und was erhofft ihr euch davon? Schreibt es uns in die Kommentare.