Fallout 76 Update im Juni – Neue Angel-Features und Lösung für Event-Probleme

Die Fans von Fallout 76 haben Grund zur Vorfreude, denn das nächste große Update des Spiels steht bevor. In der Season 21 bekommen die Spieler in Fallout 76 endlich die Möglichkeit, zu angeln – mit neuen Fähigkeiten und Belohnungen. Doch bevor das Update am 3. Juni 2025 erscheint, möchte Bethesda ein anhaltendes Problem im Spiel angehen.

Probleme mit den Herausforderungen

Was ist das Problem mit den Invaders from Beyond Challenges? Bethesda hat eine Erklärung veröffentlicht, in der das Problem mit den täglichen und wöchentlichen Herausforderungen des Events „Invaders from Beyond“ thematisiert wird. Dabei handelt es sich um ein saisonales Event in Fallout 76, bei dem Spieler eine Alien-Invasion der Zetan abwehren. Das Event bietet eine Vielzahl von täglichen und wöchentlichen Herausforderungen, bei denen Weltraum-bezogene Belohnungen gewonnen werden können.

Die aktuelle Event-Phase startete am 20. Mai 2025 und läuft bis zum 3. Juni 2025. Doch Spieler berichteten von Problemen mit dem Fortschritt bei den wöchentlichen Herausforderungen. Bethesda hat nun bestätigt, dass das Problem erkannt wurde und Maßnahmen ergriffen werden.

Reaktion von Bethesda

Wie reagiert Bethesda auf die Spielerbeschwerden? In einer offiziellen Erklärung auf X dankt Bethesda den Spielern dafür, dass sie das Problem bei Bethesda Support gemeldet haben. Das Studio hat ein Problem identifiziert, bei dem die tägliche Herausforderung, ein Foto eines Invasors zu machen, nicht zur Erfüllung des wöchentlichen Events gezählt wurde.

Da es sich um ein saisonales Event handelt, wird es in dieser Runde keinen Patch geben, um das Problem zu beheben. Stattdessen hat Bethesda die Anzahl der täglichen Herausforderungen, die für das wöchentliche Ziel erforderlich sind, von fünf auf nur zwei reduziert. Damit sollten Spieler die Möglichkeit haben, die wöchentliche Belohnung zu erhalten, auch wenn einige Aufgaben nicht abgeschlossen werden können.

Neue Herausforderungen und Lösungen

Welche neuen Herausforderungen erwarten die Spieler? Bethesda fügt in der nächsten Woche zwei neue wöchentliche Herausforderungen hinzu. Diese sollen sicherstellen, dass die Spieler die Anforderungen erfüllen können, um die Invaders from Beyond wöchentlichen Belohnungen zu erhalten, selbst ohne die fehlerhafte Herausforderung.

Während dies den Fehler nicht direkt behebt, bietet es dennoch eine praktikable Lösung, damit die Spieler ihre gewünschten Belohnungen erhalten können. Das Event „Invaders from Beyond“ in Fallout 76 läuft bis zum 3. Juni 2025 und fällt somit mit dem nächsten großen Update des Spiels zusammen.

