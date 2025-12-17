Fallout 5 spielt nach der TV-Serie – Das erwartet dich in der neuen Ära

Im Zuge der anhaltenden Popularität der Fallout-TV-Serie auf Amazon Prime hat Todd Howard, Game Director bei Bethesda, nun erstmals offiziell bestätigt, wann Fallout 5 innerhalb der Zeitlinie der Serie und der Spiele angesiedelt sein wird. Diese Information gibt Fans endlich eine konkrete Vorstellung davon, wie sich die Geschichte der postapokalyptischen Welt weiterentwickeln soll.

Howard erklärte in einem Interview mit der BBC, dass Fallout 5 in einer Welt existieren wird, in der die Ereignisse der TV-Serie geschehen sind oder gerade geschehen. Damit ist klar: Fallout 5 wird zeitlich nach der Serie spielen und somit das bisher späteste Kapitel der Spielereihe darstellen.

Fallout 5 setzt die Zeitlinie fort

Wann spielt Fallout 5 im Vergleich zu den vorherigen Spielen? Laut Todd Howard wird Fallout 5 nach den Geschehnissen der Amazon-Serie angesiedelt sein, die im Jahr 2296 beginnt. Damit ist das kommende Spiel der chronologisch späteste Teil der Reihe. Es wird vermutet, dass Fallout 5 um das Jahr 2300 oder später spielt.

Bisher sah die Fallout-Zeitlinie wie folgt aus:

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Spiel/Serie Jahr(e) Fallout 76 2102–2105 Fallout 2161–2162 Fallout Tactics 2197–2198 Fallout 2 2241–2242 Fallout 3 2277–2278 Fallout: New Vegas 2281–2282 Fallout 4 2287 Fallout TV-Serie 2296–2297

Ein neues Zeitalter für Fallout

Warum ist die zeitliche Einordnung von Fallout 5 so bedeutsam? Die Entscheidung, Fallout 5 nach den Ereignissen der TV-Serie anzusiedeln, markiert einen wichtigen Schritt für das Franchise. Bisher bewegte sich die Zeitlinie über mehrere Spiele hinweg hauptsächlich im 22. Jahrhundert. Mit dem Sprung in die 2300er-Jahre eröffnet sich eine neue kreative Ebene, die sowohl neue technologische Entwicklungen als auch gesellschaftliche Veränderungen darstellen kann.

Die Fallout-Serie ist bekannt dafür, historische und dystopische Elemente zu kombinieren. In Fallout 5 könnte Bethesda zeigen, wie sich die Welt weiter stabilisiert oder welche neuen Gefahren in einer zunehmend organisierten Welt entstehen. Die TV-Serie hat bereits Hinweise gegeben, dass sich die Menschheit langsam neu organisiert – Fallout 5 könnte diesen Wandel nun spielerisch erfahrbar machen.

Einfluss der TV-Serie auf Fallout 5

Welche Rolle spielt die TV-Serie für das kommende Spiel? Todd Howard bestätigte, dass die Ereignisse der Serie kanonisch sind. Fallout 5 wird also in einem Universum spielen, in dem die Serien-Charaktere und -Handlungsstränge eine Rolle gespielt haben. Es ist jedoch nicht klar, ob direkte Bezüge zu den Protagonisten oder Orten der Serie hergestellt werden.

Dieser Schritt ist ungewöhnlich für Bethesda, da frühere Fallout-Spiele zwar lose miteinander verbunden waren, aber weitgehend eigenständige Geschichten erzählten. Die Integration der Serie könnte nun für eine engere narrative Verzahnung sorgen – ein Novum für das Franchise.

Was bedeutet das für die Zukunft der Fallout-Reihe?

Wird Fallout 5 eine neue Ära einläuten? Es ist gut möglich. Die Serie hat bereits deutlich gemacht, dass das Fallout-Universum noch lange nicht ausgeschöpft ist. Mit dem Zeitsprung in die 2300er-Jahre könnten neue Fraktionen, Technologien oder sogar politische Systeme das Spielgeschehen prägen. Denkbar wären auch neue Bedrohungen, etwa durch mutierte Ökosysteme oder außerirdische Einflüsse – Elemente, die in früheren Fallout-Teilen zumindest angedeutet wurden.

Howard und das Team bei Bethesda haben betont, dass sie sich Zeit nehmen wollen, um Fallout 5 richtig zu machen. Das Spiel wird erst nach dem Release von The Elder Scrolls 6 erscheinen, das sich aktuell noch in Entwicklung befindet. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es bisher nicht, aber realistischerweise dürfte Fallout 5 frühestens ab 2030 erscheinen.

Was Fans jetzt erwarten dürfen

Wie wirkt sich die neue Information auf die Fan-Gemeinde aus? Die Bestätigung der zeitlichen Einordnung sorgt für große Diskussionen in der Community. Viele freuen sich über die Kontinuität und sehen darin die Chance, neue Aspekte des Universums zu entdecken. Andere sind skeptisch, ob die TV-Serie als erzählerisches Fundament stark genug ist, um ein ganzes Spiel darauf aufzubauen.

Fest steht: Fallout 5 wird das bisher späteste Kapitel der Reihe und könnte mit dem Schritt in ein neues Jahrhundert ein frisches Spielerlebnis bieten. Bis dahin bleibt den Fans nur, sich mit Fallout 76, den bisherigen Titeln oder der erfolgreichen TV-Serie die Wartezeit zu verkürzen.

Wie findest du die Entscheidung, Fallout 5 zeitlich nach der Serie spielen zu lassen? Teilt deine Meinung gerne in den Kommentaren!