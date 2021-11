Erster Teaser-Trailer zur Halo TV-Serie veröffentlicht

Der kürzlich stattgefundene Xbox-Jubiläumsstream hat in Sachen Videospiele keine Neuheiten parat gehabt, da sind sich Fans weitgehend einig, dafür dürfen sich alle Freunde von Film und Fernsehen auf eine andere Form von Unterhaltung freuen, denn zumindest wurde ein erster Teaser-Trailer zur Halo-Realserie veröffentlicht.

Halo TV-Serie: Erster Teaser-Trailer veröffentlicht

Seit angekündigt wurde, dass das beliebte Franchise Halo eine Realserie erhalten würde, warten begeisterte Anhänger*innen bereits darauf, endlich die ersten bewegten Bilder dazu bestaunen zu können. Und auch wenn der jüngst veröffentlichte Teaser nicht viel zeigt, so ist die Begeisterung doch bereits groß.

In dem Video sehen wir den vernarbten Rücken der Hauptfigur der Serie, wobei es sich natürlich um den Master Chief handelt, den Fans der Videospielreihe bereits in- und auswendig kennen dürften. Dieser schlüpft in seinen berühmten Mjolnir-Mark-VI-Kampfanzug und setzt seinen Helm auf.

Das Gesicht von seinem Darsteller, Pablo Schreiber („Orange Is The New Black“, „Skyscraper“) sehen wir dabei nicht, und wenn es nach den Kommentaren im Netz geht, soll es so auch bleiben, schließlich war das Gesicht dieses Helden von jeher ein wohl gehütetes Geheimnis.

Dafür können wir bereits die Computerstimme einer KI hören, die den Master Chief begrüßt. Dabei wird es sich wohl um Cortana handeln, die ebenfalls aus der Videospielreihe bekannt ist. Sie wird in der Realserie von Schauspielerin Natascha McElhone („Californication“, „Mr. Church“) verkörpert, die auch die Rolle von Cortanas Schöpferin Dr. Catherine Halsey übernimmt.

Halo TV-Serie: Was wir bereits wissen

Neben den bereits erwähnten Darsteller*innen wird es auch ein paar bisher vollkommen unbekannte Neuzugänge geben, was jedoch nicht weiter überrascht, denn die Schöpfer*innen der Halo-Live-Action-Serie haben bereits im Vorfeld bekannt gegeben, dass es in der Produktion eine völlig neue Geschichte des Master Chief zu sehen geben wird.

Zwar sind noch nicht alle Schauspieler*innen bekannt, die in „Halo“ mit dabei sein werden, doch zumindest gab Showtime schon ein paar Namen zu Protokoll, wozu auch die drei neuen Elite-Soldat*innen gehören, die in der Serie ihre Premiere feiern werden.

Jetzt bleibt natürlich nur noch die Frage: Wann und wo kann man die Halo-Serie ansehen? Und da fangen die Probleme leider an, denn die Halo-TV-Serie soll im ersten Quartal 2022 auf dem Video-on-Demand-Sender Paramount+ anlaufen, der bisher lediglich in den USA und in Australien zur Verfügung steht.

Zwar soll der Streaming-Service im nächsten Jahr auch in Europa und im mittleren Osten zur Verfügung gestellt werden, doch ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt, wann genau der Launch stattfinden wird. In Deutschland wird Paramount+ sowieso lediglich über die Plattform Sky erreichbar sein.