Erste PS3-Games im PS Store gesichtet, ohne PS Now

Erst kürzlich berichteten wir über ein neues Sony-Patent von Mark Cerny. Sony scheint die Probleme rund um die Abwärtskompatibilität gelöst zu haben, weshalb wir in der Zukunft wahrscheinlich die klassischen PS1-, PS2- und PS3-Titel auf der Next-Gen-Konsole sehen werden.

Während wir wir bislang lediglich auf PS4-Spiele von der PlayStation 5 aus zugreifen konnten, waren besagte, ältere Titel bislang noch nicht spielbar – Ausnahmen gab es hier lediglich über den Streamingdienst PS Now, der einige der Titel direkt auf eure Konsole streamt. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Beitrag.

PS3-Spiele im PS Store

Doch allzu lange müssen wir wohl gar nicht mehr warten, bis die Klassiker auf der PS5 landen. Jüngst sind einige PS3-Games im PS Store gesichtet worden, was wiederum bedeutet, dass Sony wohl kräftig am Werkeln ist hinter den Kulissen.

Titter-User NicoDash präsentiert die Games in einem Screenshot, die mit dem PS3-Symbol gekennzeichnet sind und Geld kosten, aber eigentlich gar nicht verfügbar sein dürften. Lediglich via PS Now kann man einige Titel regulär einsehen.

Einsehen können wir diese PS3-Spiele nicht über die App oder den Browser, der PS Store zeigt sie lediglich direkt über die Konsole an. Mittlerweile gibt es mehrere Sichtungen.

Was bedeutet das jetzt? Wir wissen bereits seit einiger Zeit, dass Sony wohl an so etwas wie ein Xbox Game Pass-Äquivalent bastelt. Sprich, PS Now und PS Plus sollen zusammengelegt werden und ein das neue PS Plus soll eher wie ein Game Pass funktionieren. Dabei könnte die Abwärtskompatibilität, auf die aktuell einiges hindeutet, eine große Rolle spielen.

Laut Bericht soll das überarbeitete Abomodell sogar schon im Frühjahr 2022 an den Start gehen. Ob es wirklich dazu kommt und welche Spiele dann wirklich spielbar gemacht werden, werden wir allerdings erst noch abwarten müssen.

Auf welche PS-Klassiker hofft ihr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!

