Elden Ring: Speedrun in unter 9 Minuten?

© From Software/Bandai Namco/PlayCentral-Bildmontage

Seit Elden Ring erschienen ist, versuchen Speedrunner Techniken herauszufinden, mit denen sie das Spiel so schnell wie möglich durchspielen können. Dabei kommen einige auf unfassbar geringe Zeiten, aber unter neun Minuten kann doch eigentlich nicht funktionieren, oder? Wir erklären euch, wie das doch möglich ist.

Das sind die Tricks der Speedrunner

Mit Hilfe einiger Tricks lassen sich in Elden Ring lange Laufwege, schwierige Bosse und andere Passagen umgehen, die beim Spielen viel Zeit kosten. Oft benutzen Speedrunner Glitches, die es ermöglichen, gewisse Kämpfe zu überspringen oder extrem schnell zu gewinnen, Laufwege zu verkürzen und somit Zeit zu sparen.

Ob man das Nutzen von Glitches befürwortet, um Spiele wie Elden Ring in Rekordzeit zu schaffen, oder nicht ist jedem selbst überlassen. Beeindruckend ist es allemal.

Elden Ring: Mit Zips zur Rekordzeit

Eine Art von Glitches sind Zips. Diese werden ausgelöst, wenn man sich während des Blockens bewegt. Dabei muss die Bewegungstaste zu einem bestimmt Punkt, für einen genauen Zeitraum gedrückt werden. Zips teleportieren den oder die Spieler*in in der Welt, um so Bosskämpfe zu umgehen und sich schneller in der Welt bewegen zu können.

Außerdem macht es einen Unterschied, welche Art von Waffe man in der Hand hält. Rüstung hat auf das Gelingen keine Auswirkungen.

Doch nur zu Wissen, dass die Glitches existieren reicht nicht, man muss sie auch ausführen können und das ist ziemlich schwer. Dadurch, dass man frame-genau reagieren muss, sind die Zips sehr schwer zu schaffen. Viele Spieler*innen benutzen daher ein Metronom, welches ihnen helfen soll bei der Tastenkombination den richtige Moment zu erwischen.

Zips sind damit zwar ein Mittel besonders schnell ans Ziel zu kommen, aber sehr komplex und vor allem funktioniere sie nicht bei jedem. Warum das so ist, ist schwer zu sagen. Es könnte an der Hardware liegen oder an bestimmten Einstellungen im Spiel.

Rekordzeit 9 Minuten: Aber geht das noch schneller?

Der bekannte Speedrunner Distortion2 hat gezeigt, wie man das Spiel in unter neun Minuten (in seinem neusten Video sogar in unter sieben Minuten) durchspielen kann. Dabei hat er sich die Zips zur Hilfe genommen. Allerdings gelingen ihm einige nicht sofort und er braucht mehrere Versuche. Man kann Zips zwar direkt erneut versuchen, das kostet aber trotzdem, für die Speedrunner wertvolle, Zeit.

Dadurch, dass die Glitches in seinem Lauf nicht immer auf Anhieb funktioniert haben, geht man davon aus, dass Elden Ring theoretisch in unter 5 Minuten zu schaffen ist. Dabei muss man alle Zips beim ersten Versuch schaffen und sich auch bei kurzen Laufwegen so effizient wie möglich bewegen.