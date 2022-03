Mit Dyson verbindet man für gewöhnlich eher Staubsauger, Raumklima– oder Haarpflegeprodukte. Und trotz der verbauten Filtertechnik, mit der Dyson schon jahrelange Erfahrung hat, fällt das neu angekündigte Produkt irgendwie aus der Reihe.

Es geht um die neuen Dyson Zone, Kopfhörer mit Luftreinigungsfunktion und Geräuschunterdrückung. Dabei überrascht weniger der Luftfilter als der Kopfhörer selbst, denn Audiogeräte gab es von Dyson bisher noch nicht.

Dysons Lösung gegen steigende Luftverschmutzung

Nein, es handelt sich nicht um einen verfrühten Aprilscherz. Zumindest bestätigt Dyson auf Twitter, dass es dem Unternehmen durchaus ernst ist mit ihrer neuen Innovation. Zwar ist Covid der erste Gedanke, der bei luftfilternden Kopfhörern aufkommen mag, doch die Entwicklung dauert schon viel länger an.

Dyson wollte sich dem Problem der steigenden Luftverschmutzung in Städten annehmen.

©Dyson

Seit 2016 würden sich die Kopfhörer schon in der Entwicklung befinden und an die 500 Prototypen soll es schon gegeben haben, bevor Dyson sich auf das vorgestellte Produkt festgelegt habe.

Die meiste Zeit der Entwicklung stecke in eigens konzipierten Testverfahren und der Konstruktion eines geeigneten Filtereinsatzes. Das Design spielt für eine effiziente Funktionalität auch eine große Rolle.

Wie funktionieren die luftfilternden Kopfhörer?

Auf den ersten Blick mutet der Kopfhörer fast schon futuristisch an und erinnert ein wenig an die Razer Zephyr Maske.

Der Dyson Zone sitzt nahe genug am Gesicht, um eine größtmögliche Luftzufuhr zu ermöglichen, ohne dabei die Haut zu berühren. Dadurch werden Luftverwirbelungen und Hautreizungen, wie sie bei Gesichtsmasken oft vorkommen können, vermieden und längeres Tragen ermöglicht.

Sowohl für ruhiges Atmen in Innenräumen, als auch eine höhere Atemfrequenz im Freien geeignet, verspricht Dyson mit der Filtertechnologie vor Schadstoffen von Industrie- und Autoabgasen aber auch vor der teilweise hohen Konzentration von Bakterien und Allergenen in der Luft schützen zu können.

©Dyson

Mit jeweils einem Kompressor in jeder Hörmuschel wird Umgebungsluft eingesogen. Dann direkt im zwei-stufigen Luftreinigungssystem von Partikeln und Gasen gereinigt und schließlich durch den vor dem Mund befindlichen Teil ausgestoßen. Damit soll eine Art saubere Luftblase entstehen.

Was die Kopfhörer in ihrer eigentlichen Funktion angeht, so soll der sogenannten Geräuschverschmutzung mit High-Fidelity-Sound durch aktive Geräuschunterdrückung entgegengewirkt werden.

Zu Preis und Launch des neuen Wearables gibt Dyson noch keine weitere Auskunft. Bisher gibt es nur die Möglichkeit sich auf der offiziellen Announcement-Seite für weitere Informationen und Angebote mit E-Mail und Namen zu registrieren.