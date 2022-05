Mit Dune verfilmt Regisseur Denis Villeneuve („Blade Runner 2049“) erfolgreich die Science-Fiction-Kultreihe Der Wüstenplanet von Frank Herbert neu. Der erste Kinofilm spielte zum Start im Herbst 2021 bereits über 400 Millionen US-Dollar weltweit ein und wurde mit gleich 6 Oscars ausgezeichnet. Inzwischen sind die Vorbereitungen für die Produktion von Teil 2 des Dune-Zyklus mit Timothée Chalamet als Paul Atreides und Zendaya als Chani angelaufen, der im Oktober 2023 in die Kinos kommt.

Der böse Imperator ist gefunden!

Einen wichtigen Charakter haben Kenner der Vorlage bereits im ersten Teil schmerzlich vermisst, der nun im zweiten Film seinen Auftritt haben wird. Inzwischen steht die Besetzung fest: Hollywoodstar Christopher Walken („Pulp Fiction“, „Sleepy Hollow“) wird zum großen Gegenspieler Imperator Shaddam IV.

Der böse Paddischah-Imperator Shaddam IV. aus dem Hause Corrino gilt als besonders verschlagen und brutal, hat er doch seinen eigenen Vater Elrood IX. getötet, um an die Macht zu kommen. Shaddam hat mit seiner Frau Bene Gesserit Anirul fünf Töchter und verbündet sich mit dem Haus Harkonnen gegen seinen Großneffen Leto I. und dessen Sohn Paul Atreides. Shaddam ist auch dafür verantwortlich, dass Paul Atreides’ Vater Leto auf den Planeten Arrakis verbannt wurde.

Dune: Ein Monument aus Sand und Stein – Filmkritik

Weitere Besetzung zu Dune Teil 2 bestätigt

Zu den weiteren Neuzugängen gehören in Teil 2 auch Florence Pugh („Black Widow“) in der Rolle der Prinzessin Irulan, die Tochter des Imperators. Baron Harkonnens Neffe Feyd-Rautha spielt ebenso neu mit und wird von Austin Butler („Once Upon a Time in Hollywood“) dargestellt. Im Kultfilm von David Fincher aus den 1980er-Jahren verkörperte damals der Sänger und Superstar Sting die Rolle des Austin Butler.

Zudem ist ein Wiedersehen mit Timothee Chalamet als Paul Atreides, Zendaya als Chani, Rebecca Ferguson als Lady Jessica und Javier Bardem als Stilgar bestätigt.

Erste Story-Details: So könnte es in Dune 2 weitergehen

Der „Dune“-Film behandelt nur die erste Hälfte des ersten Romans „Der Wüstenplanet“ von Frank Herbert, so dass man bereits jetzt eine recht gute Vorstellung davon hat, wie es in „Dune 2“ mit dem jungen Helden Paul Atreides und Chani weitergehen könnte.

Das Haus Atreides ist nahezu völlig ausgelöscht. Der rechtmäßige Erbe Paul Atreides findet mit seiner Mutter Lady Jessica (Rebecca Ferguson) bei dem Volk der Fremen in der Arrakis-Wüste Zuflucht. Hier wird auch die bereits im ersten Teil angedeutete Liebesgeschichte zwischen dem jungen Adeligen und dem Fremenmädchen Chani (Zendaya) fortgesetzt, die in Teil 2 eine zentrale Rolle einnehmen wird.

Dune 2 bestätigt: Alle Infos mit Starttermin, Besetzung und erste Story-Details zum Sc-Fi-Sequel

Gemeinsam versuchen sie die brutale Herrschaft der Harkonnen über den Wüstenplaneten zu brechen. Unterstützung erhalten sie dabei womöglich von dem Atreides-Waffenmeister Gurney Halleck (Josh Brolin), der wohl den brutalen Überfall der feindlichen Truppen überlebt hat und Paul in der Wüste wieder begegnen wird. Bei der nächsten großen Schlacht dürften auch Pauls Visionen eine wichtige Rolle spielen, die immer mehr Einfluss auf ihn und seine Entscheidungen nehmen werden.

Gleichzeitig steht Lady Jessicas neue Rolle bei den Femen und die Auswirkungen auf ihre noch ungeborene Tochter im Mittelpunkt von Teil 2. Hinzu kommt, dass ihr Verhältnis mit Paul zusehend leidet, während er einen Krieg zu verhindern versucht.

Dune Spin-off-Serie und neues Dune-Game

Derweil ist mit Dune: The Sisterhood eine erste Serie als Spin-off im „Dune“-Franchise geplant. Gleichzeitig dürfen sich Fans auf ein neues Dune-Game freuen:

Dune: Spice Wars – Early Access erhält Starttermin, neue Fraktion bestätigt