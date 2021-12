DualSense für die PS5 bekommt im Januar 2022 drei neue, schicke Farben

Die PlayStation 5 erschien vor knapp einem Jahr und hatte bei vielen vor allem durch das Design nicht ganz überzeugen können. Denn das gesamte Zubehör und die Konsole selbst sind in weiß gehalten mit einem schwarzen Akzent.

Nachdem es bereits neue Farben für den DualSense gab, kommen jetzt gleich drei weitere Varianten, die euer Gaming bunter machen wollen.

Der DualSense erstrahlt in drei neuen, galaktischen Farben

Wie Sony im PlayStation Blog bekannt gab, wird das galaktische Thema bei den Farben für den Controller und das Zubehör fortgesetzt. So gibt es nach Midnight Black und Cosmic Red nun die folgenden Variationen:

Starlight Blue

© SIE

Nova Pink

© SIE

Galactic Purple

© SIE

Wann erscheinen die neuen Farben? Sony hat direkt ein Datum angegeben, wann es die neuen DualSense-Controller zu kaufen gibt. Unter dem Weihnachtsbaum werden sie leider nicht mehr landen, aber sie erscheinen kurz darauf am 14. Januar 2022.

Wie viel werden sie kosten? Einen genauen Preis gibt es für Deutschland leider noch nicht. Aber sie werden sich sehr wahrscheinlich an der roten Variante des Controllers orientieren. Es ist also davon auszugehen, dass sich der Preis um 75 Euro pro DualSense voraussichtlich einpendelt.

Wo gibt es sie zu kaufen? Sony startet mit den neuen DualSense-Farben einen Versuch, den hauseigenen Online-Store PlayStation Direct mehr in den Vordergrund zu stellen. Denn auf der Webseite werden sie dort am 14. Januar 2022 zeitexklusiv zur Verfügung stehen. Andere Händler erhalten die neuen Farben erst am 11. Februar 2022.

Somit müsst ihr also direkt den Weg über Sony gehen, falls ihr sie direkt zum Start haben wollt. Wie schon bei den anderen Varianten wird es wahrscheinlich keine limitierte Auflage sein.

Aber es gibt noch mehr Zubehör in neuen Farben, denn Sony hat endlich austauschbare Seitenflügel/Konsolenabdeckungen angekündigt. Wie diese aussehen, was sie kosten werden und vor allem welche Farben es gibt, seht ihr hier:

Somit bekommt die PS5 endlich die farbliche Varianz, die sich viele schon zu Beginn gewünscht haben.