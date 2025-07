Donkey Kong Bananza: Erstes 3D-Abenteuer seit 1999 – was es bietet

In der Welt von Donkey Kong scheint eine aufregende neue Ära zu beginnen! Mit der Veröffentlichung von Donkey Kong Bananza steht ein bedeutender Wandel bevor, denn Nintendo plant, sowohl 2D- als auch 3D-Spiele mit dem beliebten Gorilla regelmäßig zu veröffentlichen. In einem Interview auf der offiziellen Nintendo-Website sprach Kenta Motokura, der Produzent von Donkey Kong Bananza, über die Ursprünge des Spiels und die Ambitionen, sowohl 2D- als auch 3D-Spiele mit Donkey Kong zu entwickeln.

Motokura betonte die Bedeutung von Neuheit und Kontinuität in einer langjährigen Spielereihe. Er erklärte, dass man mit Donkey Kong Bananza die Stärken der Figur in den Vordergrund stellen und gleichzeitig neue Wege beschreiten möchte, indem man die Erfahrungen aus der Entwicklung von 3D-Mario-Spielen nutzt. Diese Herangehensweise könnte zu zwei separaten Spielzweigen führen: einen für 2D-Donkey Kong und einen für 3D-Donkey Kong, ähnlich wie bei den Mario-Spielen.

Ein neues Kapitel für Donkey Kong

Was macht Donkey Kong Bananza so besonders? Donkey Kong Bananza ist das erste 3D-Spiel mit Donkey Kong seit DK64 im Jahr 1999. Die Entwickler nutzten die Gelegenheit, das Konzept der 3D-Spiele mit Donkey Kong neu zu gestalten. Das Spiel spielt sich ähnlich wie Super Mario Odyssey und bietet eine offene Welt voller Zerstörung und Erkundung. Donkey Kong kann fast jede Oberfläche zerstören, was eine spannende Dynamik schafft.

In Bananza schlüpfst du in die Rolle von Donkey Kong, der mit einer jungen Pauline in einer unterirdischen Welt Abenteuer erlebt. Deine Aufgabe ist es, die gestohlenen bananenförmigen Diamanten von einer Gruppe böser Affen zurückzuerobern. Das Spiel ist eine Mischung aus Plattform- und Abenteuerspiel mit einem Fokus auf Zerstörung und der Erkundung offener Welten.

Die Zukunft von Donkey Kong

Welche Pläne hat Nintendo für 2D- und 3D-Donkey-Kong-Spiele? Während Nintendo in der Vergangenheit hauptsächlich 2D-Donkey-Kong-Spiele entwickelt hat, soll die 2D-Tradition mit neuen Titeln fortgesetzt werden. Fans der klassischen 2D-Spiele wie Donkey Kong Country Returns und Donkey Kong Country: Tropical Freeze können sich freuen, dass Nintendo diese Spielrichtung nicht aufgibt. Leider gibt es noch keine konkreten Informationen darüber, wann das nächste 2D-Donkey-Kong-Spiel erscheinen wird oder welches Studio daran arbeitet.

Interessanterweise ist Donkey Kong Bananza das erste Donkey-Kong-Spiel, das Nintendo seit Donkey Kong Jungle Beat intern entwickelt hat. Die Entwicklung begann ursprünglich auf der Nintendo Switch, wurde jedoch auf die Switch 2 verlagert, um die Konzepte besser umsetzen zu können. Das Spiel nutzt voxelbasierte Technologie, um große, zerstörbare Welten zu schaffen und die Stärken von Donkey Kong zu betonen.

Wirst du Donkey Kong Bananza spielen?

Was denkst du über die neuen Entwicklungen in der Donkey-Kong-Reihe? Nintendo plant, sowohl 2D- als auch 3D-Donkey-Kong-Spiele in der Zukunft regelmäßig zu veröffentlichen. Diese Entscheidung könnte die Serie auf völlig neue Höhen heben und sowohl Fans der klassischen als auch der modernen Spiele ansprechen. Donkey Kong Bananza ist ein spannender Auftakt und wird am 17. Juli 2025 veröffentlicht. Die Frage bleibt, wie erfolgreich das Spiel sein wird und ob es den Weg für weitere 3D-Abenteuer ebnet.

Bist du begeistert über die Zukunft der Donkey-Kong-Serie? Planst du, Donkey Kong Bananza auszuprobieren? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!