Doctor Strange 2 kann ab heute auf Disney+ gestreamt werden

Falls ihr Doctor Strange 2 noch nicht gesehen haben solltet, aber ein Disney Plus-Abo besitzt, habt ihr Glück: Der Marvel-Film mit Benedict Cumberbatch kann ab sofort auch im Streaming gesehen werden. Seit heute, dem 22. Juni steht er auf Disney+ bereit.

Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness ist ab heute bei Disney+

Darum geht’s: Einer der neuesten Filme aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) kann ab jetzt schon im Stream bequem von zu Hause aus angesehen werden. „Marvels Doctor Strange 2“ oder „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ steht ab heute auf Disney+ zur Verfügung. Dafür braucht ihr natürlich ein Abo, aber sonst nichts weiter.

Wann kommt Doctor Strange 2 bei Disney+?

Ab heute, dem 22. Juni 2022 kann „Doctor Strange 2“ auf Disney+ gestreamt werden.

Doctor Strange 2 lief vor gerade einmal anderthalb Monaten im Kino. Das heißt, es hat wirklich nicht lange gedauert, bis Disney den eigenen Marvel-Film ins Streaming-Programm aufgenommen hat. Angesichts der andauernden Coronavirus-Pandemie aber vielleicht auch nicht ganz so verwunderlich. Viele Menschen wägen wahrscheinlich immer noch gut ab, für welchen Film es sich lohnt, eine Ansteckung zu riskieren – was beim bequemen Stream zu Hause in der Regel entfällt.

Marvels „Doctor Strange 2“ stellt den mittlerweile bereits 28. MCU-Film dar. Er dient nicht nur als Fortsetzung zum ersten Doctor Strange, sondern fügt sich natürlich auch in das restliche Filmgefüge der Mega-Blockbuster ein. Dieses Mal führt Sam Raimi Regie, der unter anderem für Filme wie Tanz der Teufel, Armee der Finsternis und Drag me to Hell verantwortlich zeichnet. Dementsprechend geht es in Doctor Strange 2 auch überraschend gruselig und abgefahren zu.

Mehr darüber könnt ihr in unserer PlayCentral-Filmkritik zu Doctor Strange 2 lesen:

Was passiert im Film? Das Multiversum gerät aus den Fugen und Doctor Strange muss es irgendwie richten. Die Handlung ist nach den Ereignissen von Avengers: Endgame und Spider-Man: No Way Home angesiedelt und schöpft aus dem Vollen. Soll heißen: Dank des Multiversum-Themas kann uns „Doctor Strange 2“ mit allerhand Gastauftritten und Überraschungen bewerfen – die zum Großteil leider aber auch schon in den Trailern verraten wurden.

Werdet ihr euch Doctor Strange 2 auf Disney Plus ansehen? Oder, falls ihr ihn schon kennt: Wie findet ihr den Film? Schreibt es uns in die Kommentare.