Seit der Manga Demon Slayer von Mangaka Koyoharu Gotage 2016 erschienen ist, erfreut sich das Franchise mit fortlaufender Zeit einer immer größer werdenden Fangemeinde. Dieser Effekt wurde durch den Release in Animeform in 2019 nur verstärkt und mittlerweile gilt die Geschichte über zwei Geschwister, die nach dem Angriff eines menschenfressenden Dämons zwei unterschiedliche Wege beschreiten müssen, zu den beliebtesten Shonen dieser Tage.

Doch auch vor der großen Leinwand macht der Erfolg von Gotages Werk keinen Halt. Der erste Kinofilm in der Welt von Demon Slayer ist sogar so erfolgreich in Japan, dass der Regierungssprecher Katsunobu Kato vor wenigen Tagen verkündet hat, dass das Werk in Zeiten der Coronakrise ein sehr großer Beitrag für die Filmindustrie sei. Um dem Ansturm der Fans gerecht zu werden, wurden sogar Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie gelockert.

Wann Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train in unseren Gefilden in die Kinos kommen wird, ist bis zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht geklärt, doch für alle unter euch, die es kaum noch erwarten können, ihren Lieblingsanime im Lichtspielhaus bewundern zu dürfen, macht ein neuer Trailer die Wartezeit ein wenig erträglicher. Zumindest dann, wenn ihr nichts gegen den einen oder auch anderen Spoiler habt.

Denn in dem Video werden einige wichtige Szenen des Kinofilms bereits angeschnitten, so unter anderen auch der Kampf zwischen Kyojuro Rengoku, einem Demon Slayer und Feuersäule der Demon Slayer-Truppe, und einem neuen Charakter, der speziell für den Kinoauftritt eingeführt wurde. Dabei handelt es sich um einen Dämonen namens Akaya, der im Original von Akira Ishida gesprochen wird, dem Synchronsprecher von Gaara aus Naruto.

Demon Slayer: Zur Handlung von Mugen Train

Der erste Kinofilm zu Demon Slayer soll lückenlos dort anschließen, wo der Anime aufgehört hat, und adaptiert weiter die Handlung des Mangas. Tanjiro Kamado und seine Kameraden bei der Demon Slayer-Trauppe begleiten die Flammensäule Kyojuro Rengoku, der das Verschwinden einiger Personen im Zusammenhang mit einem mysteriösen Zug untersuchen soll. Was die Truppe nicht weiß, ist, dass Enmu, einer der Zwölf Kizuki, ebenfalls an Bord ist und eine Falle vorbereitet hat.

© Shueisha, ufotable

Bereits am 28. September wurde direkt nach der Ausstrahlung der 26. Episode des Animes zu Demon Slayer ein Film mit dem Titel Kimetsu no Yaiba: The Movie – Mugen Train angekündigt, der die Handlung der Anime-Serie fortsetzen soll. Die Verantwortlichen des Anime und die offiziellen Synchronsprecher sind ebenfalls wieder beteiligt. Der Film erschien in Japan offiziell am 16. Oktober 2020 in den Kinos und wird dort von Aniplex und Toho vertrieben.