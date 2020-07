Death Stranding: Fan baut PC mit BB-Pod im Kern

Der BB-Pod mit Lou als nötiges Bindeglied ist Sams Ein und Alles in Death Stranding. Obgleich die einen BB nur als Werkzeug betrachten, kümmert sich der Protagonist einfach rührselig um den kleinen Racker. Sam und BB sind das perfekte Beispiel für das Metathema in Death Stranding: Verbindungen.

Custom-PC mit BB-Pod aus Death Stranding

Und diese Verbindungen spüren die Spieler ebenfalls. Ein Fan der Extraklasse wollte die Bindung zu BB auch nach dem Spiel nicht mehr loslassen. Cami Roebuck geht einen Schritt weiter und holt das „Kind“ in die echte Welt. Ihr Projekt umfasst den Bau eines eigenen BB-Pods, das sogleich einen funktionierenden Computer enthält. Ein PC mit BB-Upgrade, sozusagen.

Der BB-PC ähnelt im Grunde dem BB-Pod aus dem Spiel. Die Kiste enthält neben den Hardware-Komponenten des Computers eine orange Belichtung, damit alles in einem ähnlichen Glanz erstrahlt wie im Original BB-Pod. Doch das Kernstück ist natürlich ein eigenes, schwebendes Baby, das sich inmitten des Konstrukts befindet.

Hierbei handelt es sich selbstverständlich um ein Spielzeugbaby, das dem aus „Death Stranding“ sehr ähnlich ist. Also keine Sorge!

Von außen erinnert der PC zudem an eine bestimmte Fracht, die es im Spiel zu transportieren gilt. Im Grunde verbindet die Idee also mehrere Elemente aus dem Spiel. Abgerundet wird die Rechenmaschine mit einem Bridges-Logo. Es ist alles in allem ein beeindruckendes Fanprojekt.

Was haltet ihr von der Idee? Schreibt eure Meinung gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare. Das ist selbstverständlich nur ein Weg, die eigene Liebe zum Spiel auszudrücken. Mein persönlicher Liebling ist das Fan-Video, in dem jeder Charakter zu Hideo Kojima mutiert – ein Must-see!