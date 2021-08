Dead Space Ultra Limited Edition bei eBay gelistet für horrende Preise

Dead Space ist seit einiger Zeit wieder im Gespräch. Nachdem die Gaming-Community lange Zeit darüber gemunkelt hat, ob es zu einem Remastered kommen wird, wissen wir nun, dass hochoffiziell an einem vollständigen Remake des Spiels gearbeitet wird.

Jüngst berichteten wir über die Verantwortlichen, die bei EA Motive hinter dem Projekt stehen und alles wirkt äußerst vielversprechend.

Preisanstieg: Dead Space Ultra Limited Edition auf eBay

Doch die Tatsache, dass in jüngster Zeit wieder über das Spiel gesprochen wird, führte nun zu einem kleinen Boom auf Auktionsseiten wie eBay.

Die alten „Dead Space“-Spiele werden aktuell zu realitätsfernen Preisen angeboten. Insbesondere die Ultra Limited Edition geht gerade durch die Decke.

Was ist die Dead Space Ultra Limited Edition? Zum Release in 2008 gab es eine sehr seltene Version von „Dead Space“, die exklusiv für die Xbox 360 erschien. Hiervon gab es lediglich 1000 Kopien, was eine Version davon nun zu einem begehrten Sammlerstück macht.

In dieser Version liegt neben dem Hauptspiel ein Art-Book, eine Lithographie, eine „Dead Space“-Grafiknovel und der animierte Film „Dead Space: Downfall“ bei. Obendrauf kommt eine signierte Postkarte von Glen Schofield, ein Ishimura-Patch und eine DVD mit Bonusinhalten.

Auf eBay lassen sich Einzelstücke der „Dead Space Ultra Limited Edition“ für einen Preis vorfinden, der bis in den 5-stelligen Bereich ragt. Im Schnitt liegt der Preis zwischen 8.500 USD und 12.900 USD.

© PlayCentral.de

In gewisser Weise ist der Preis nicht nachvollziehbar, da die Version immerhin zum Release 150 USD gekostet hat. Aber da sie so selten ist und der Launch mittlerweile über 13 Jahre zurückliegt, bestimmt wie so oft die Nachfrage das Angebot. Wenn jemand bereit ist, über 10.000 Euro für solch eine Edition auszugeben, die auf 1000 Stück begrenzt ist, dann wird sie auch in dieser Form angeboten. Das ist in gewisser Weise vollkommen absurd, und doch werden diese Spiele schließlich verkauft.

Mehr Infos zum Spiel: Falls ihr hingegen wissen möchtet, wobei es sich beim Ramake von Dead Space im Detail handelt, könnt ihr euch hier informieren.

Dead Space – Remastered, Reboot oder Remake? EA Motive klärt auf

„Dead Space“ erschien am 14. Oktober 2008 für den PC, die PS3 und Xbox 360. Das Releasedatum vom „Dead Space“-Remake für die PS5, Xbox Series X/S und den PC steht noch nicht fest.