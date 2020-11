Dead by Daylight: Fähigkeiten, Perks und Mori des Zwilling-Killers und Elodie Beaumont

Die neuen Charaktere für das 18. Chapter von Dead by Daylight wurden enthüllt. Ab sofort sind die Killer The Twins aka Die Zwillinge sowie die neue Überlebende Elodie Beaumont auf den PTB-Servern zum Testen verfügbar und damit auch die Perks und Fähigkeiten, die die Neuzugänge mit sich bringen. Wir geben euch den Überblick.

Dead by Daylight: Neue Killerin kommt zu zweit und wirft mit einem Baby

Dead by Daylight: 18. Chapter A Binding of Kind

Wie mit beinahe jedem neuen Kapitel für „Dead by Daylight“ werden eine neue Map und neue Charaktere veröffentlicht. Als Kartenneuling kommt eine alternative Version des Skigebiets Ormond hinzu, als neue Überlebende Elodie Beaumont. Die Killerin kommt in „A Binding of Kin“ diesmal nicht allein, sondern zelebriert als 22. Killer die Zweisamkeit mit ihrem kleinen Babybruder in Form der Twins.

Die Zwillinge: Perks und Fähigkeiten

Doch was kann der 2 in 1-Killer überhaupt? Wir stellen euch die Skills und Talente des mörderischen Doppelpacks vor:

Spezialfähigkeit: Blutbande – Die Zwillinge können voneinander getrennt werden, in dem die Ability-Taste gedrückt und Brüderchen Victor somit freigelassen wird. Anschließend kannst du zwischen der Steuerung der beiden Geschwister wechseln . Ist Victor nicht aktiv, zeigt sein Killerinstinkt Charlotte die Auren anderer Überlebender an, die so nah sind, dass sie Victors Schreie hören. Wehrt sich ein Überlebender und kickt Victor weg, wächst er nach gewisser Zeit wieder an Charlottes Oberkörper.

Das mörderische Duo hat sogar zwei Moris im Gepäck, anstelle von nur einem. © Behaviour Interactive

Die Perks

Gnadenstoß (Coup de Grace): Immer, wenn ein Generator fertiggestellt wird, erhält der Killer einen Token. Wird ein Token verwendet, wird die Distanz des nächsten Sprungangriffs um 60/80/100% erhöht.

(Coup de Grace): Immer, wenn ein Generator fertiggestellt wird, erhält der Killer einen Token. Wird ein Token verwendet, wird die Distanz des nächsten Sprungangriffs um erhöht. Unterdrückung (Opression): Wenn ein Generator beschädigt wird, wird der Fortschritt drei weiterer, zufällig ausgewählter Generatoren aufgehoben. Wird einer dieser Generatoren repariert, wird ein Fähigkeitscheck für alle Überlebenden ausgelöst, die ihn reparieren. Das Talent hat einen Cooldown von 120/100/80 Sekunden .

(Opression): Wenn ein Generator beschädigt wird, wird der Fortschritt weiterer, zufällig ausgewählter Generatoren aufgehoben. Wird einer dieser Generatoren repariert, wird ein Fähigkeitscheck für alle Überlebenden ausgelöst, die ihn reparieren. Das Talent hat einen Cooldown von . Horter (Hoarder): Der Killer erhält einen Hinweis, wenn Überlebende mit einer Truhe interagieren oder sie einen Gegenstand aufnehmen, der sich in einem Umkreis von 24/36/48 Metern befindet.

So sehen die beiden Mori der Zwillinge in „Dead by Daylight“ aus.

Elodie Beaumont und ihre einzigartigen Perks

Die Pariser Okkulismusfanatikerin kommt so wie ihre Leidensgenossen mit drei besonderen Talenten, die ihr stufenweise im Blutnetz von „Dead by Daylight“ freischalten könnt:

Einschätzung (Appraisal): Die Runde beginnt mit 3 Tokens . Wurde bereits eine Truhe geöffnet, kann der Überlebende einen Token nutzen, um darin 40% schneller nach einem Gegenstand zu suchen.

(Appraisal): Die Runde beginnt mit . Wurde bereits eine Truhe geöffnet, kann der Überlebende einen Token nutzen, um darin schneller nach einem Gegenstand zu suchen. Täuschung (Deception): Während der Überlebende sprintet, können keine Schließschränke betreten werden. Für den Killer sieht es aber so aus, als würde der Survivor genau das tun. Danach werden 3 Sekunden keine Kratzspuren hinterlassen. Die Abklingzeit dauert 60 Sekunden.

(Deception): Während der Überlebende sprintet, können keine Schließschränke betreten werden. Für den Killer sieht es aber so aus, als würde der Survivor genau das tun. Danach werden keine Kratzspuren hinterlassen. Die Abklingzeit dauert 60 Sekunden. Wildes Herauswinden (Power Struggle): Der Perk wird aktiviert, wenn der Überlebende von einem Killer getragen wird und sich bis zu einem Wert von 35% herausgewunden hat. Ist der Perk dann aktiv, kann eine naheliegende Palette umgestoßen werden, die den Killer betäubt. Erst nach erfolgreicher Betäubung wird das Talent deaktiviert.

Die Französin Elodie Beaumont findet neu ins Charakter-Line-up von „Dead by Daylight“ © Behaviour Interactive

Wann genau das neue „Dead by Daylight“-Kapitel erscheint, wurde noch nicht bekannt gegeben. Vom PTB-Start bis zum endgültigen Release dauert es allerdings nie wesentlich länger als drei Wochen. Wir könnten also bereits Ende November mit „A Binding of Kin“ rechnen.