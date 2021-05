Days of Play 2021 bei Otto mit vielen Angeboten: The Last of Us 2 für nur 24,99 Euro im Angebot!

Derzeit finden die Days of Play statt, bei denen im PlayStation Store sowie anderen Onlinehändlern wie Otto verschiedene Sony-Spiele zu einem reduzierten Preis angeboten werden. Zusätzlich können außerdem Konsolen und weiteres Zubehör zu Schnäppchenpreisen erworben werden. Wir geben euch in diesem Beitrag einen Überblick der besten Days of Play-Angebote bei Otto.

Unter anderem wird die offizielle PlayStation 5 HD-Kamera derzeit für 49,99 Euro anstatt für 59,99 Euro angeboten:

Das Action-Adventure The Last of Us 2 wird für nur 24,99 Euro angeboten:

Days of Play bei Otto

Im Onlineshop von Otto könnt ihr im Rahmen der Sony-Aktion Days of Play 2021 verschiedene Spiele für die PS4 und PS5 günstiger kaufen:

Sony-Konsolen im Angebot