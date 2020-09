Preorder zu The Dark Pictures: Little Hope – Alle Editionen zum Vorbestellen

Schon bald wird die The Dark Pictures Anthology mit Little Hope fortgesetzt und wir können uns in ein weiteres Gruselabenteuer stürzen. Damit ihr auch pünktlich zum 30. Oktober loslegen könnt, zeigen wir euch, wo und wie ihr den zweiten Teil der Reihe vorbestellen könnt.

Worum geht es in Little Hope? In dem neuen Teil erhaltet ihr eine brandneue Geschichte und werdet Zeuge angsteinflößender Visionen, die den Hexenprozessen im Salem des 17. Jahrhunderts entspringen.

Preorder von The Dark Pictures Little Hope

„Little Hope“ könnt ihr euch in einer Standard, Limited oder einer Collector’s Edition besorgen. Es gibt in jeder Version exklusive Vorbesteller-Boni wie den Early Access zum Curator’s Cut, in dem ihr nicht zugängliche Szenen aus der Perspektive anderer Charaktere erleben und neue Entscheidungen treffen könnt.

Verfügbar ist der interaktive Horrortitel für PC, PS4 und Xbox One.

Standard Edition

Die einfache Edition mit dem Hauptspiel ohne Schnickschnack, aber mit Vorbestellerbonus, der euch drei Monate früher auf den Curator’s Cut zugreifen lässt, könnt ihr hier vorab kaufen:

Limited Edition

Bei der Limited Edtion handelt es sich um ein Bundle aus „The Dark Pictures: Man of Medan“ und dem kommenden 2. Teil. Hinzu kommen folgende Boni:

2 exklusive Sammler-Pins

„The Dark Pictures“-Stoffweltkarte

4-Disc-Steelbook

Die limitierte Edition enthält beide bisherigen Spiele und einige coole Boni. © Bandai Namco/Supermassive Games

Collector’s Edition

Die Collector’s Edition des Games erhaltet ihr ausschließlich im Bandai Namco Shop. Darin enthalten sind neben dem Hauptspiel folgende Dinge:

Collector’s Box

Auf Stoff gedruckte Weltkarte der Anthologie

2 Stecknadeln für die Karte

Steelbook (mit 4 Slots)

Replik von Marys Puppe aus dem Jahre 1692 (15 cm)

Die Sammleredition bekommt ihr nur im hauseigenen Bandai Namco Shop. © Bandai Namco/Supermassive Games