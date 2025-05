Dandadan Staffel 2: Einflüsse von Godzilla, Ultraman und Horrorfilmen enthüllt

Der Anime „Dandadan“, basierend auf der gleichnamigen Manga-Serie von Yukinobu Tatsu, hat sich seit seinem Start im Jahr 2021 zu einem beliebten Titel unter Anime-Enthusiasten entwickelt. Die Serie, die von Science SARU produziert wird, folgt zwei Teenagern mit übernatürlichen Kräften, die gegen Yōkai und Außerirdische kämpfen. Die erste Staffel des Anime wurde von Oktober bis Dezember 2024 ausgestrahlt, und die zweite Staffel wird im Juli 2025 erwartet.

Der Co-Direktor von „Dandadan“, Abel Gongora, hat kürzlich in einem exklusiven Interview verraten, dass die ikonischen japanischen Figuren Godzilla und Ultraman maßgebliche Einflüsse auf die zweite Staffel des Animes hatten. Diese Enthüllung kommt kurz vor der Veröffentlichung des „Evil Eye“-Films, der am 3. Juni 2025 in die Kinos kommt.

Einflüsse von Godzilla und Ultraman auf Dandadan

Welche Rolle spielt Godzilla in der Inspiration für Dandadan? Godzilla, der erstmals 1954 im gleichnamigen Film erschien, ist ein fiktives Monster, das sowohl in Japan als auch international als Popkultur-Ikone anerkannt ist. Ursprünglich als Metapher für nukleare Bedrohungen konzipiert, hat sich Godzilla im Laufe der Jahre zu einem Antihelden entwickelt, der manchmal sogar die Menschheit verteidigt. In der ersten Staffel von „Dandadan“ gab es bereits Anspielungen auf Godzilla, insbesondere in einer Szene, die direkt aus „Shin Godzilla“ übernommen wurde.

Wie beeinflusst Ultraman die Serie? Ultraman ist ein weiteres kulturelles Schwergewicht aus Japan, das seit 1966 in zahlreichen Medien auftritt. Die Serie handelt von einer außerirdischen Rasse von Superhelden, die gegen Kaiju und andere Aliens kämpfen. Ultraman ist bekannt für seinen einzigartigen Stil und seine spannenden Kämpfe, die auch in „Dandadan“ ihren Einfluss gefunden haben. Abel Gongora empfiehlt besonders die moderne Version „Shin Ultraman“, die die Authentizität des Originals mit einer zeitgemäßen Sprache verbindet.

Horror-Elemente in Dandadan: Evil Eye

Welche Horrorfilme haben Abel Gongora inspiriert? Für die zweite Staffel von „Dandadan“, insbesondere für die „Cursed House“- und „Evil Eye“-Arcs, hat Abel Gongora eine Vielzahl von Horrorfilmen studiert. Diese düsteren Arcs sind bekannt für ihre unheimlichen und emotional aufgeladenen Erzählungen. Gongora wollte, dass sich die unterirdischen Szenen beängstigend anfühlen und die Rückblenden mit dem Evil Eye wie eine traurige Horrorgeschichte wirken.

Gongora, der im Jahr 2024 über 217 Filme gesehen hat, nutzte diese Erfahrung, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen, wie Horror in Filmen dargestellt wird. Dies half ihm, die angsteinflößende Atmosphäre und den emotionalen Tiefgang der Serie zu verstärken.

Zukünftige Entwicklungen und Veröffentlichungen

Wann können Fans die neuen Folgen erwarten? Nach der Veröffentlichung des „Evil Eye“-Films am 3. Juni 2025 wird die zweite Staffel von „Dandadan“ am 3. Juli 2025 sowohl auf Crunchyroll als auch auf Netflix Premiere feiern. Diese Veröffentlichungen werden mit Spannung erwartet, da die Serie mit ihrer Mischung aus Action, Horror und emotionaler Tiefe eine breite Fangemeinde aufgebaut hat.

Die kreativen Einflüsse von Godzilla und Ultraman sowie die Einbeziehung von Horror-Elementen zeigen die Vielseitigkeit und den Einfallsreichtum des Teams hinter „Dandadan“. Fans können sich auf eine spannende Fortsetzung freuen, die die Grenzen des Genres weiter auslotet.

