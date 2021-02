In CD Projekts stark umstrittenen Rollenspiel Cyberpunk 2077 gibt es so einige Momente, wo ihr in der Haut von Hauptfigur V schwerwiegende Entscheidungen treffen müsst. Meist haben diese kaum Auswirkungen auf den weiteren Spielverlauf, doch manchmal sind sie der Wegbereiter für das persönliche Ende der Handlung. Im Fall der Hauptmission Totalimmortal liegt die Sache noch ein bisschen anders.

Schließlich ist „Totalimmortal“ bereits Teil eines der fünf Enden, die es in „Cyberpnk 2077 gibt. Und doch müsst ihr zum Abschluss dieser Mission eine Entscheidung treffen, die große Auswirkungen auf den Epilog hat. Doch erst einmal von Anfang an. In diesem kurzen Guide verraten wir euch, wie ihr die Hauptmission „Totalimmortal“ erreicht und welche Auswirkungen eure Entscheidung am Ende auf den Epilog Where is my Mind? hat.

Je nachdem, welche Nebenmission ihr im Verlauf von „Cyberpunk 2077“ abgeschlossen habt, stehen euch am Wendepunkt der Geschichte fünf verschiedene Wege zur Verfügung, das Spiel abzuschließen. So könnt ihr beispielsweise Rogue um Hilfe bitten und in die Fußspuren von Johnny Silverhand treten. Oder ihr bittet Panam euch beizustehen und werdet ein Nomade. Oder ihr wählt den Weg des geringsten Widerstands und beendet die Sache auf der Stelle.

All diese Wege sind quasi alternative Enden in Cyberpunk 2077, denn nur ein Epilog steht von Anfang an ohne weiteren Aufwand zur Verfügung, nämlich „Where is my Mind?“. Dieses Ende ist immer verfügbar und entspricht quasi dem Standartende in dem Spiel von CD Projekt RED. Solltet ihr euch in der Hauptmission Nocturne OP55N1 dazu entscheiden, Hanako zu vertrauen, bewegt ihr euch unweigerlich auf dieses Konzerner-Ende zu.

Kämpft euch durch die Hauptmissionen, die nach eurer Entscheidung folgen, und ihr erreicht die rein handlungsorientierte Mission „Totalimmortal“ in welcher ihr euch als V entscheiden müsst, ob ihr dem Konzern Arasaka vertraut, oder ob ihr in letzter Sekunde doch noch einen Rückzieher machen wollt. Es hängt von eurer in „Search and Destroy“ getroffenen Entscheidung ab, wer euch während dieses Epilogs besucht. Habt ihr Takemura gerettet, wird er derjenige sein, der euch den Vertrag mit Arasaka überreicht. Ansonsten ist es Anders Hellman.

Cyberpunk 2077: Soll ich den Vertrag in „Totalimmortal“ unterschreiben? – Guide (Lösung)

Obwohl ihr euch mit diesem Ende bewusst dafür entschieden habt, Arasaka zu vertrauen und dem Konzern beizustehen, heißt das nicht, dass ihr auch nach ihren Regeln spielen müsst. Doch V wird so oder so in wenigen Monaten sterben und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Außer natürlich, den Vertrag zu unterschreiben, am „Sichere deine Seele“-Programm teilzunehmen, und zur Erde zurückzukehren.

Es liegt an euch, welches der beiden Enden ihr im Epilog erhaltet. So oder so müsst ihr jedoch erst die Tests und die merkwürdigen Träume über euch ergehen lassen. Statt in der Montage den Würfel wegzuwerfen, müsst ihr diesen öffnen und damit den Zyklus durchbrechen. Dann habt ihr die Wahl. Unterschreibt ihr den Vertrag oder nicht? In dem Hauptspiel, also ohne die bereits angekündigten DLCs, hat eure Entscheidungen keine allzu großen Konsequenzen.

Entweder nehmt ihr an und werdet damit auf eine gewisse Art unsterblich, opfert dafür aber eure Seele. Oder ihr lehnt ab, verabschiedet euch von den Mitarbeitern, und kehrt zur Erde zurück.

Eure Entscheidung ist lediglich hypothetisch, denn ihr erfahrt nicht, was aus V wird. Da die Überlebenschancen der Hauptfigur bei Ablehnung des Vertrags aber quasi null betragen, dürfte klar sein, dass V schon bald das Zeitliche segnen wird und nur noch ein Name auf einer Gedenktafel ist.