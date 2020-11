Cyberpunk 2077-Tester spielt seit 175 Stunden – und ist immer noch nicht fertig

Sind wir ehrlich: Uns war bereits klar, dass wir so einiges an Zeit in Cyberpunk 2077 verbringen können. Immerhin ist die Spielwelt von Night City und den umliegenden Badlands gigantisch groß, ebenso wie der Pulk an Aufgaben und Möglichkeiten, der uns zur Verfügung steht.

Ein QA-Mitarbeiter von CD Projekt RED zeigt allerdings, wie viel Zeit man tatsächlich in der Open-World des Games verbringen kann, ohne die Credits auch nur ansatzweise gesehen zu haben.

Ende von Cyberpunk 2077 nach 175 noch nicht erreicht

Als Leiter der Qualitätssicherung ist es die Aufgabe von Łukasz Babiel „Cyberpunk 2077“ auf Herz und Nieren nach Fehlern, Problemen und Ungereimtheiten zu testen. Das führt wohl auch zu der immensen Spielzeit von 175,42 Spielstunden, in der er offenbar den Pfad eines Nomads beschreitet. Das Ende des Spiels hat er damit allerdings noch nicht erreicht.

How it started How it's going pic.twitter.com/b4JL6bIVBf — Łukasz Babiel (@pjpkowski) November 21, 2020

Wie kommt die hohe Stundenanzahl zustande? Mal ganz davon abgesehen, dass Babiel als Tester ohnehin gründlicher als Ottonormalzocker spielen muss, ist es in diesem Durchlauf wohl auch sein Spielstil, der außerordentlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Auf die Frage eines Followers, ob es sich bei der Spieldauer um die Zeit handelt, die man braucht, um alles vollständig abzuschließen, antwortet der QA-Lead:

„Nicht wirklich, das ist nur einer meiner langsamen Durchläufe auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe, bei der ich Stealth-lastiger als sonst spiele, alles loote, alle Features des Spiels nutze und mir Zeit nehme.“

Spielzeit von Cyberpunk und The Witcher 3 im Vergleich

Laut Entwickler CD Projekt RED soll „Cyberpunk 2077“ eigentlich sogar kürzer als The Witcher 3: Wild Hunt sein. In diesem Vergleich ging es jedoch stets um die Hauptstory der beiden Rollenspiele. Nebenmissionen und Deep-Sidequests sollen nochmal einiges mehr an Zeit in dem kommenden Sci-Fi-Titel in Anspruch nehmen als noch bei Wild Hunt.

Cyberpunk 2077: Wie lange geht die Hauptstory im Vergleich zu The Witcher 3?

Wie viele Spielstunden ihr selbst in das knallig bunt-dystopische RPG stecken werdet, könnt ihr ab dem 10. Dezember 2020 selbst auskundschaften, wenn der Titel für PC, PS4, Xbox One, Google Stadia und die Next-Gen-Konsolen erscheint.