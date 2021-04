Cyberpunk 2077: Modder schalten geheime Quests und E3-V frei

Auch einige Monate nach dem Release von Cyberpunk 2077 ist das kontroverse Rollenspiel von CD Projekt RED immer noch ein heißes Thema. Erst kürzlich erklärte das Entwicklerstudio in einem rund 20-minütigem Dev-Talk, was die Spieler*innen so alles in den nächsten Monaten innerhalb des Cyberpunk-Universums erwartet.

Doch auch die Modding-Szene schläft nicht, die nach und nach spannende Mods oder technische Optimierungen wie das WolvenKit fürs Spiel entwickelt.

Modding-Szene bringt unveröffentlichten Content

Im Laufe der Zeit kamen diverse Content-Details von Quests ans Licht, die es am Ende nicht ins fertige Spiel geschafft haben. Einige Mods bieten nun die Möglichkeit diese geheimen Quests zu spielen.

Modder romulus_is_here hat zum Beispiel eine Savegame-Mod gebastelt. Wenn ihr sie herunterladet und aktiviert, gelangt ihr relativ einfach an die schlummernden Daten und dann könnt ihr sehen, was es mit dem verworfenen Content auf sich hat.

Die Mod lautet Cut Gigs Save Game und bietet vier ganze Missionen, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Zwei der Missionen handeln von Verfolgungsjagden mit dem Auto. Doch ihr solltet keine aufpolierten Quests erwarten. So ist der Gig mit dem Namen Hothead zum Beispiel überaus verbugt und in Desperate fehlen ein paar Dialoge. Die Mission Gig: Concrete Cage Trap seht ihr hier im Video:

V aus der E3-Demo

An anderer Stelle scheinen die Fans wohl recht begeistert zu sein, wenn es um den oder die V aus den E3-Demos geht. Eine Gruppe von Moddern hat es geschafft, die weibliche V so nachzustellen, dass sie im Grunde exakt so aussieht wie in der Demo. Darunter zählt zum Beispiel der Haarschnitt aus 2018.

Cyberpunk 2077 als 40-minütiger Fan-Film mit Maul Cosplay als Johnny Silverhand

Doch auch das männliche Pendant von E3-V kann jetzt heruntergeladen werden. Dank Modder almico hat ein Custom-Build mit originalen Dateien erstellt. Der Build ist noch nicht perfekt, es fehlen zum Beispiel noch die originalen Augen von V, aber es kommt dem damals gezeigten Charakter schon recht nahe.

Die Mods KickingWriter und Wulfgaardian bringen übrigens den weiblichen Look in puncto Kleidung zurück, während Spookie den Look mit der Samurai-Jacke von der E3 2018 bereithält.